وزير قطري يتحدث للمرة الأولى عما أجبرتهم دول المقاطعة على تنفيذه

تحدث وزير المالية القطري، علي شريف العمادي، اليوم الاثنين 7 مايو/أيار، عما أجبرت دول المقاطعة بلاده على تنفيذه.

وقال العمادي في حوار أجراه مع صحيفة "الفايننشيال تايمز" البريطانية، إن "قطر بالفعل تأزمت بعد عاصفة الحظر".

وتابع "أجبرت المقاطعة الدوحة على تسريع إصلاحات اقتصادية لتعزيز الاستثمار".

وكانت 4 دول (السعودية والإمارات والبحرين ومصر) قد أعلنت مقاطعة قطر ، بسبب اتهامات موجهة لها بدعم وتمويل الإرهاب، وزعزعة استقرار دول عديدة بالمنطقة، وتنفي الدوحة تلك الاتهامات مرارا وتكرارا.

وقال العمادي: "كانت الأسابيع القليلة الأولى من الحصار، هي الأكثر صعوبة، لكن اليوم استقر الاقتصاد بصورة كبيرة".

وأضاف "معدلات النمو باتت لدينا جيدة، واستفدنا من المقاطعة، وجعلناه فرصة سانحة لإعادة تشكيل وصياغة اقتصادنا".

وأوضح وزير المالية القطري

"أجبرنا الحصار على أن نعيد النظر في بعض اللوائح والقوانين التنظيمية في الاستثمار، بحيث نجعلها أكثر مرونة وسهولة، وحرصنا على تسريع تلك الإصلاحات".

وأردف "يمكن أن تنظر إلى قطر الآن، ستجدها مركزا مفتوحا ومنفتحا على المنطقة كلها".

واستطرد

"يمكن أن تنظر إلى معدلات النمو حاليا في قطر، ستجد أنها تجاوزت جيرانها بصورة كبيرة، اقتصادنا في حالة صحية جيدة".