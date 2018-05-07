"أنصار الله" تعلن إطلاق 4 صواريخ "زلزال1" على تجمعات للتحالف

أطلقت جماعة "أنصار الله" اليمنية، إطلاق أربعة صواريخ من طراز "زلزال 1"، على تجمعات لجنود التحالف في معسكر فرضة نهم، شرق العاصمة صنعاء، وفقا لما صرح به مصدر عسكري لقناة "المسيرة التابعة" للجماعة.

وكانت قوات الدفاع الجوي السعودي، أعلنت تصديها لصاروخين في نفس اللحظة، أطلقتهما جماعة "أنصار الله" باتجاه نجران، من داخل الأراضي اليمنية نحو الأراضي السعودية.

وأعلن المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف، أن الدفاع الجوي للتحالف رصد إطلاق صاروخين باليستيين من قبل جماعة "أنصار الله"، من داخل الأراضي اليمنية، شمال محافظة عمران، باتجاه أراضي المملكة، بحسب صحيفة "سبق" السعودية.

وقال إن الصاروخين كانا باتجاه مدينة نجران، "وأطلقتهما المليشيا بطريقة متعمدة لاستهداف المناطق المدنية والآهلة بالسكان، وقد تمكنت قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي من اعتراضهما جميعا".

وتابع "نتج من ذلك تناثر شظايا الصاروخين على الأحياء السكنية، ولم تسجل أية إصابات أو أضرار حتى وقت إعداد هذا البيان".

وكان طيران التحالف العربي الذي تقوده السعودية، قصف مبنى رئاسة الجمهورية في العاصمة صنعاء، اليوم الاثنين، ما أسفر عن مقتل 15 شخصا وجرح 55 آخرين.