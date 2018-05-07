نصر الله: نتيجة الانتخابات انتصارا سياسيا ومعنويا كبيرا لخيار المقاومة

خرج الأمين العام لحزب الله، حسن نصر الله، اليوم الاثنين 7 مايو/أيار، بأول تصريحات عقب إجراء الانتخابات النيابية اللبنانية.

بيروت — سبوتنيك. وقال نصر الله، في خطاب: "ما كان يتطلع إليه منذ بدء السباق الانتخابي تحقق، مشددا أن تركيبة المجلس النيابي الجديد تشكل ضمانة كبيرة لخيار المقاومة".

وتابع "تركيبة المجلس النيابي الجديد تشكل ضمانة وحماية وقوة كبيرة لحماية خيار المقاومة".

ومضى أمين عام حزب الله "بناء على النتائج العامة التي أصبحت متداولة الآن، نستطيع القول أن ما كنا نتطلع إليه منذ بدء السباق الانتخابي تحقق وأُنجز".

ووفقا للنتائج الأولية، التي نقلتها الوكالة الوطنية للإعلام، لم يحقق حزب رئيس الجمهورية ميشال عون النسبة التي طمح إليها، كما تراجع تيار "المستقبل" الذي يتزعمه رئيس الحكومة سعد الحريري في بيروت ودوائر أخرى. فيما سجل الثنائي المكون من حركة "أمل" و"حزب الله" اكتساحا في دوائر الجنوب والبقاع وبيروت وبعبدا.

كما قال وزير الداخلية اللبناني نهاد المشنوق، إن نسبة الإقبال في الانتخابات البرلمانية اللبنانية بلغت 49.2% انخفاضا من 54% في آخر انتخابات أجريت قبل تسعة أعوام.