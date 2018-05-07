نصرالله: هدفنا تحقق في الانتخابات وسيؤدي لحماية المعادلة الذهبية

أكد الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله أن ما كان يتطلع إليه منذ بدء السباق الانتخابي تحقق، مشددا أن تركيبة المجلس النيابي الجديد تشكل ضمانة كبيرة لخيار المقاومة، وحماية المعادلة الذهبية (الجيش والشعب والمقاومة).

بيروت — سبوتنيك. وقال نصر الله، في خطاب ألقاه مساء اليوم الاثنين "تركيبة المجلس النيابي الجديد تشكل ضمانة وحماية وقوة كبيرة لحماية خيار المقاومة".

© AFP 2018 / حسن نصر الله: حملنا السلاح حين تخلت الدولة عن أرضها وشعبها

وأضاف نصر الله "بناء على النتائج العامة التي أصبحت متداولة الآن، نستطيع القول إن ما كنا نتطلع إليه منذ بدء السباق الانتخابي تحقق وأُنجز".

وأكد نصرالله أن إجراء الإنتخابات إنجاز وطني كبير جدا ويسجّل هذا الإنجاز للعهد وللرئيس عون والحكومة ولكل فئات الشعب.

وقال نصر الله "كان هناك من ينتظر ليقول إن المقاومة ضعفت في بيئتها الشعبية ولكن النتائج أظهرت نتيجة معاكسة".