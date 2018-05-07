بمشاركة دولية واسعة... انطلاق فعاليات النسخة الأولى من معرض حلب الدولي (صور)

انطلقت مساء يوم السبت الماضي فعاليات معرض حلب الدولي، الأول من نوعه في مدينة حلب، بمشاركة واسعة من نحو 400 شركة سورية ودولية متنوعة الاختصاصات.

سبوتنيك . وشملت أجنحة المعرض الذي افتتح بحضور عدد من الوزراء والشخصيات الرسمية السورية، مختلف أنواع المعروضات والمنتجات (غذائية — نسيجية — إلكترونية — كيميائية — زراعية — يدوية…)، إلى جانب أقسام لعدد من البنوك والمصارف المحلية والدولية، كما تضمن أجنحة فنية وإعلامية ساهمت بها بعض وسائل الإعلام المحلية.

كما شارك في المعرض عدد من السفارات العربية والأجنبية التي حضرت بوفود رفيعة المستوى تقدمها بعض السفراء من العاصمة دمشق، إلى جانب شركات استثمار من مختلف الدول المشاركة البالغ عددها /14/ دولة في مقدمتها روسيا، الصين، جنوب أفريقيا، فنزويلا، الفيليبين، إيران، ومصر.

© Sputnik . Zaher Tahhan معرض حلب الدولي

وبيّن السفير الفنزويلي بدمشق، عماد صعب، لـ"سبوتنيك"، بأن زيارته إلى مدينة حلب للمشاركة في المعرض: "خلقت في أنفسنا شعورين متناقضين، شعور من الحزن والأسى على الدمار الذي سببه الحرب للمدينة، وشعور مقابل بالسعادة والفرح لشعب بدأ يتعافى ويتطلع نحو المستقبل"، وأكد بأن مشاركة السفارة الفنزويلية في المعرض هدفها توجيه رسالة للسوريين للتأكيد على أن فنزويلا كانت مع الشعب السوري في جميع الظروف وستبقى معه دائماً.

محمد الرفاعي صاحب إحدى شركات الآليات والمعدات الصناعية بحلب، أشار لـ"سبوتنيك"، إلى أن الهدف الرئيسي لمشاركته في المعرض، هو إيصال رسالة للعالم بأن مدينة حلب لن تموت فهي كانت عاصمة للاقتصاد السوري وستبقى مهما حاول الإرهابيون إبعادها عن مكانتها عبر تخريب وتدمير منشآتها ومظاهرها الاقتصادية، داعيا جميع أصحاب الفعاليات الاقتصادية التي اضطرت لمغادرة سوريا جراء الحرب، بالعودة إلى بلدهم ومدينتهم كي يكونوا شركاء في إعادة إعمار ما دمره الإرهاب يداً بيد مع من تبقى فيها من أبنائها.

© Sputnik . Zaher Tahhan معرض حلب الدولي

ويعتبر معرض حلب الدولي نسخة مصغرة من معرض دمشق الدولي الذي كان عاد إلى الحياة قبل عدة أشهر في العاصمة السورية، ومن المقرر أن تستمر فعالياته التي تقام على أرض المدينة الرياضية بحي الحمدانية، لمدة سبعة أيام يتخللها حفلات فنية يومية، وسيفتح أبوابه أمام الزائرين يومياً من الساعة الثالثة عصراً وحتى الساعة /11/ ليلاً.