بعد تفاقم الأزمة مع الإمارات... بيان عاجل من التحالف بشأن جزيرة سقطرى

أكد العقيد تركي المالكي المتحدث باسم التحالف العربي، أنه جرى الاتفاق على وضع آلية للتنسيق بين الحكومة المحلية في جزيرة سقطرى والإمارات بعد الأزمة التي اندلعت مؤخرا.

وقال المالكي في مؤتمر صحفي، مساء اليوم الاثنين: "كان هناك اختلاف في وجهات النظر بين الإمارات والحكومة المحلية في جزيرة سقطرى، وتم الاتفاق على وضع آلية للتنسيق بينهما".

© Sputnik . Стрингер الحراك الثوري الجنوبي يطالب حكومة بن دغر بكشف حقيقة تأجير سقطرى

وأضاف المالكي أن "وفدا عسكريا سعوديا زار جزيرة سقطرى ، والتقى رئيس الوزراء اليمني".

وكانت وزارة الخارجية الإماراتية عبرت، في بيان لها، مساء أمس الأحد، عن "استغرابها للبيان الصادر باسم رئيس الوزراء اليمني أحمد بن دغر، والتصعيد الذي تناول دولة الإمارات ودورها بشكل يخالف الواقع والمنطق، ولا ينصف الجهود الكبيرة التي تبذلها ضمن التحالف العربي الذي تقوده المملكة العربية السعودية لدعم اليمن واستقراره وأمنه".

وأعلن رئيس الوزراء اليمني، أن "قوات إماراتية سيطرت على مطار وميناء سقطرى. وأضاف أن "الحالة في سقطرى اليوم هي في الواقع انعكاس لحالة الخلاف بين الشرعية والأشقاء في الإمارات، وجوهرها الخلاف حول السيادة الوطنية ومن يحق له ممارستها، وغياب مستوى متين من التنسيق المشترك الذي بدا مفقوداً في الفترة الأخيرة".