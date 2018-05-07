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    الرئيس السوداني عمر البشير

    مسؤول رفيع يكشف سر زيارة "أكبر داعمي التحالف العربي" إلى السودان

    © REUTERS / MOHAMED NURELDIN ABDALLAH
    العالم العربي
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    كشف مسؤول رفيع بوزارة الخارجية السودانية، سر الزيارة التي يقوم بها وفد إماراتي إلى السودان حاليا.

    الخرطوم — سبوتنيك. وقال وكيل وزارة الخارجية السودانية، عبد الغني النعيم، في تصريحات صحفية اليوم الاثنين، إن" أجرينا مباحثات اليوم (الاثنين)، مع الوفد الإماراتي برئاسة مساعد وزير الخارجية الإماراتي للشؤون الاقتصادية، محمد شرف الذي وصل أمس الأحد إلى الخرطوم في زيارة للسودان"، مشيرا إلى أن "المباحثات تركزت على الجوانب الاقتصادية.

    الرئيس السوداني عمر البشير
    © REUTERS / TIKSA NEGERI
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    وأضاف النعيم أن الفرص الاستثمارية الإماراتية، متاحة في العديد من المجالات: الزراعية والطاقة والاتصالات والثروة الحيوانية.

    وأكد النعيم، أنه "تم الاتفاق أيضا على تنشيط جميع الاتفاقات السابقة، ووقوف على المعوقات التي تواجهها"، لافتا إلى أن الوفد الإماراتي، سيجري عدة لقاءات مع المسؤولين السودانيين، كما سيلتقي مع الرئيس السوداني، عمر البشير بنهاية الزيارة البلاد".

    البشير
    © REUTERS / MOHAMED NURELDIN ABDALLAH
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    ومن جانبه، قال مسؤول الشؤون الاقتصادية، بوزارة الخارجية الإماراتية، محمد شرف، في تصريحات صحفية، إن الزيارة جاءت "لتوطيد العلاقات الاقتصادية"، مشيرا إلى أن "الإمارات، تعتبر شريكة اقتصادية أساسية للسودان".

    ولفت المسؤول الإماراتي إلى أن الزيارة ناجحة، مؤكدا أن الوفد لديه عدة لقاءات مع بعض المسؤولين السودانيين الآخرين.

    ويذكر أن الوفد الإماراتي برئاسة مساعد وزير الخارجية الإماراتية، وصل الخرطوم أمس الأحد، عقب مطالبات لبعض الأحزاب وبرلمانيين السودانيين خلال الآونة الأخيرة، بسحب القوات السودانية مع اليمن بعد تعرضها لخسائر كبيرة في ارواح العسكريين السودانيين.

    وتعد دولة الإمارات من أكبر الدول الداعمة للتحالف العربي التي تقوده التي تقاتل ضد جماعة "أنصار الله" اليمنية منذ نحو ثلاثة أعوام الماضية.

    ويواجه السودان أزمة اقتصادية خانقة وقلة في النقد الأجنبي، مما تسبب في ارتفاع كبير في أسعار السلع والمنتجات خاصة الغذائية، كما أظهرت الأزمة ندرة كبيرة في المشتقات النفطية بالعاصمة الخرطوم وبعض المدن الأخرى.

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    الكلمات الدلالية:
    أخبار السودان, الحرب اليمنية, التحالف العربي في اليمن, الحكومة السودانية, عمر البشير, الإمارات, السودان
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