العاهلان الأردني والبحريني يبحثان تطورات الأوضاع في المنطقة

بحث العاهلان الأردني والبحريني، هاتفيا اليوم الاثنين، تطورات الأوضاع في المنطقة.

عمان- سبوتنيك. وأفادت نشرة رسمية صادرة عن الديوان الملكي الأردني بأن "الملك عبد الله الثاني تلقى، اتصالاً هاتفيا اليوم، من الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين، جرى خلاله بحث العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها، إضافة إلى تطورات الأوضاع في المنطقة".

© REUTERS / MUHAMMAD HAMED البحرين تحذر رعاياها في الأردن من الاقتراب من أماكن المسيرات والتجمعات

تجدر الإشارة إلى أن العاهل الأردني وخلال زيارته إلى البحرين في نوفمبر/ تشرين الثاني من العام الماضي أكد وقوف الأردن إلى جانب مملكة البحرين في مواجهة أي تهديد لأمنها واستقرارها، معتبرا أن أمن دول الخليج العربي يعتبر ركيزة أساسية لأمن واستقرار المنطقة ومواجهة التحديات التي تمر بها.

وتم التأكيد خلال اللقاء الذي جمع العاهل الأردني، وقتذاك، مع عاهل البحرين على أهمية إدامة التنسيق والتشاور بين البلدين حيال مختلف القضايا والتحديات الإقليمية، وبما يسهم في مأسسة العمل العربي المشترك، وخدمة قضايا الأمة العربية ومصالحها.