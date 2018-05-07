العاهلان الأردني والبحريني يبحثان تطورات الأوضاع في المنطقة

عمان- سبوتنيك. وأفادت نشرة رسمية صادرة عن الديوان الملكي الأردني بأن "الملك عبد الله الثاني تلقى، اتصالاً هاتفيا اليوم، من الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين، جرى خلاله بحث العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها، إضافة إلى تطورات الأوضاع في المنطقة".
وتم التأكيد خلال اللقاء الذي جمع العاهل الأردني، وقتذاك، مع عاهل البحرين على أهمية إدامة التنسيق والتشاور بين البلدين حيال مختلف القضايا والتحديات الإقليمية، وبما يسهم في مأسسة العمل العربي المشترك، وخدمة قضايا الأمة العربية ومصالحها.
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