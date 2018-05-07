رئيس مجلس النواب: العراق لم يشهد تقدما واستقرارا منذ سقوط صدام حسين

وقال الجبوري في تصريحات لصحيفة "الغد" الأردنية: "السبب في هذا هو المواجهات مع الإرهاب والأموال التي أنفقت وذهبت إلى جيوب الفاسدين".
وأضاف "المصالحة الوطنية في العراق ما تزال متعثرة ولم ترتق إلى عنوان التفاهمات الممنهجة بثوابت تتفق عليها الطبقة السياسية".
وشدد الجبوري على أنه من الصعب تحقيق المصالحة في ظل وجود من وصفهم بالـ"ميليشيات المسلحة خارج إطار الدولة".
وأتم الجبوري "لا سبيل أمام العراق سوى بوحدة القرار الأمني والاستراتيجي و تقوية المؤسسات العسكرية والأمنية".
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