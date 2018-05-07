رئيس مجلس النواب: العراق لم يشهد تقدما واستقرارا منذ سقوط صدام حسين

رأى رئيس مجلس النواب العراقي، سليم الجبوري، أن العراق "لم يشهد تنمية وإعمارا ملموسا منذ سقوط نظام الرئيس صدام حسين" عام 2003.

وقال الجبوري في تصريحات لصحيفة "الغد" الأردنية: "السبب في هذا هو المواجهات مع الإرهاب والأموال التي أنفقت وذهبت إلى جيوب الفاسدين".

© Sputnik . Sergey Mamontov رئيس البرلمان العراقي يطالب بإطلاق سراح وزير الدفاع في زمن صدام حسين

وردا على سؤال حول وجود من يترحم على الرئيس العراقي الراحل صدام حسين ، أجاب الجبوري "بعض المواطنين العاديين يشعرون بعدم وجود أية تغييرات نحو الأفضل، ويعربون عن حنينهم للأيام الماضية".

وأضاف "المصالحة الوطنية في العراق ما تزال متعثرة ولم ترتق إلى عنوان التفاهمات الممنهجة بثوابت تتفق عليها الطبقة السياسية".

وشدد الجبوري على أنه من الصعب تحقيق المصالحة في ظل وجود من وصفهم بالـ"ميليشيات المسلحة خارج إطار الدولة".

وأتم الجبوري "لا سبيل أمام العراق سوى بوحدة القرار الأمني والاستراتيجي و تقوية المؤسسات العسكرية والأمنية".