وزير الداخلية اللبناني: خلال 48 ساعة ستعلن نتائج الانتخابات على موقع الوزراة الإلكتروني

أعلن وزير الداخلية اللبناني، نهاد المشنوق، أن نتائج الانتخابات النيابية التي شهدتها البلاد، ستعلن خلال 48 ساعة على موقع الوزارة الإلكتروني.