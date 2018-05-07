قوات هادي تستعيد السيطرة على مواقع مهمة

صنعاء — سبوتنيك. وقال الجيش اليمني على موقعه "26 سبتمبر" إن قواته "سيطرت اليوم الاثنين على سد فضحة وموقع قرحاء الصغرى في مديرية الملاجم شمال شرقي محافظة البيضاء، عقب معارك عنيفة مع المليشيا الحوثية أسفرت عن سقوط عدد منها قتلى وجرحى، فيما أعطبت غارة لطيران التحالف طقماً على متنه مدفع 14.5 ملم في إحدى نقاط الميليشيا".
وأوضح موقع الجيش "المقاومة الشعبية في جبهة قيفة صدت هجوماً عنيفا شنته ميليشيا الحوثي على مناطق العشاش وعبل الشواهرة في مديرية ولد ربيع، ما أسفر عن مقتل 12 عنصراً من الميليشيا، وجرح آخرين، فيما لا تزال المعارك مستمرة".
فيما أكد مصدر محلي في محافظة البيضاء لوكالة "سبوتنيك" أن "الجيش تمكن من السيطرة على الطريق الأسفلتية الرابطة بين جبهة الملاجم وجبهة القنذع بمديرية نعمان، كما سيطر ناريا على مواقع كمب الشركة وسط تقدم ثابت لقواته".
وأضاف المصدر "طيران التحالف استهدف أطقما تابعة للحوثيين في منطقة ظهر البياض ومفرق وعالة بمديرية الملاجم، أسفرت عن تدمير الآليات ومقتل وإصابة من كان على متنها".
وكانت قوات الرئيس هادي أعلنت، الخميس الماضي، سيطرتها على مواقع استراتيجية في البيضاء، من بينها منطقة اليسبل، والخدار، والخليقة، على جبهة قانية شرقي المحافظة.
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