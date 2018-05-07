قوات هادي تستعيد السيطرة على مواقع مهمة

استعادت قوات الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي المدعومة من التحالف بقيادة السعودية مواقع مهمة من قبضة مسلحي جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) في محافظة البيضاء، غربي اليمن.

صنعاء — سبوتنيك. وقال الجيش اليمني على موقعه "26 سبتمبر" إن قواته "سيطرت اليوم الاثنين على سد فضحة وموقع قرحاء الصغرى في مديرية الملاجم شمال شرقي محافظة البيضاء، عقب معارك عنيفة مع المليشيا الحوثية أسفرت عن سقوط عدد منها قتلى وجرحى، فيما أعطبت غارة لطيران التحالف طقماً على متنه مدفع 14.5 ملم في إحدى نقاط الميليشيا".

© AFP 2018 / Nabil Hassan "الحوثيين" يحملون حكومة هادي مسؤولية التدخل السعودي الإماراتي في سقطرى

وأضاف الموقع "الجيش والمقاومة يواصلون التقدم لتحرير مواقع جديدة، والمعارك الآن على أشدها في شعب البان بالملاجم، بالتزامن مع شن طيران التحالف العربي عدداً من الغارات على مواقع الميليشيا في المنطقة".

وأوضح موقع الجيش "المقاومة الشعبية في جبهة قيفة صدت هجوماً عنيفا شنته ميليشيا الحوثي على مناطق العشاش وعبل الشواهرة في مديرية ولد ربيع، ما أسفر عن مقتل 12 عنصراً من الميليشيا، وجرح آخرين، فيما لا تزال المعارك مستمرة".

فيما أكد مصدر محلي في محافظة البيضاء لوكالة "سبوتنيك" أن "الجيش تمكن من السيطرة على الطريق الأسفلتية الرابطة بين جبهة الملاجم وجبهة القنذع بمديرية نعمان، كما سيطر ناريا على مواقع كمب الشركة وسط تقدم ثابت لقواته".

وأضاف المصدر "طيران التحالف استهدف أطقما تابعة للحوثيين في منطقة ظهر البياض ومفرق وعالة بمديرية الملاجم، أسفرت عن تدمير الآليات ومقتل وإصابة من كان على متنها".

وكانت قوات الرئيس هادي أعلنت، الخميس الماضي، سيطرتها على مواقع استراتيجية في البيضاء، من بينها منطقة اليسبل، والخدار، والخليقة، على جبهة قانية شرقي المحافظة.

وتقود السعودية تحالفا عسكريا ينفذ، منذ 26 مارس/آذار 2015، عمليات ضد مواقع جماعة "أنصار الله" في اليمن، دعمًا لقوات الرئيس هادي.