البحرية الليبية تنقذ 506 مهاجرين غير شرعيين قبالة سواحل البلاد

قال المتحدث الرسمي باسم القوات البحرية الليبية أيوب قاسم إن حرس السواحل تمكن اليوم، الاثنين، من إنقاذ 506 مهاجرين غير شرعيين خلال عمليتي إنقاذ قبالة السواحل الليبية، مشيراً إلى أن المهاجرين كانوا على متن قوارب مطاطية.

طرابلس — سبوتنيك. وأكد قاسم في بيان صحفي، حصلت وكالة "سبوتنيك" على نسخة منه، أن "العملية الأولى قامت بها دورية لحرس السواحل الليبي الزورق الكفاح، وتمكن من إنقاذ 100 مهاجر غير شرعي، من بينهم 11 امرأة، كانوا على متن قارب مطاطي"، مشيراً إلى أن المهاجرين غير الشرعيين كانوا من جنسيات، مغربية، وتونسية، وجزائرية، وبنغالية وأفريقية، بالإضافة إلى 18 ليبيا".

© Sputnik . فلاديمير فيدورينكو إنقاذ 100 مهاجر غير شرعي قبالة السواحل الليبية غرب البلاد

وأضاف أن "عملية الإنقاذ تمت على بعد 20 كيلومتر شمال منطقة صبراتة غرب البلاد، حيث تم نقلهم إلى قاعدة طرابلس البحرية، حيث سلمتهم البحرية الليبية إلى جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، بمركز إيواء طريق السكة".

وتابع قاسم أنه "في العملية الثانية تمكنت دورية لحرس السواحل الزورق رأس أجدير والزورق صبراتة من إنقاذ 406 مهاجرين غير شرعيين"، لافتا أنه "كان من بينهم 70 امرأة، و22 كانوا على متن 3 قوارب مطاطية".

وأوضح بأن "المهاجرين غير الشرعيين من جنسيات تونسية، ومصرية، وبنغالية، وأفريقية"، مضيفاً أن "عملية الإنقاذ تمت على بعد 25 كيلو متر شمال منطقة القرة بوللي شرق العاصمة طرابلس، ونقلوا إلى قاعدة طرابلس البحرية… وتم تسليمهم إلى جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، بمركز إيواء طريق السكة".

ويشار إلى أن غالبية المهاجرين عبر المياه الليبية هم أفارقة فروا من الحروب والفقر في ديارهم، حيث تعمل إيطاليا مع جماعات مختلفة والسلطات في ليبيا لإبطاء تدفق الوافدين الجدد.

وعلى الرغم من أن أعداد المهاجرين تراجعت كثيرا عن عام 2016، إلا أن القضية لا تزال تمثل تحديا كبيرا لأوروبا التي تكافح من أجل مواجهة تدفق المهاجرين، وأفريقيا التي تخسر شبابها الذين يغامرون بحياتهم في عرض البحر ليصلوا إلى البلدان الأوروبية.