تحطم مروحية روسية في سوريا ومقتل طياريها

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين 7 مايو/ أيار تحطم مروحية "كا-52" الروسية خلال قيامها بجولة مخطط لها فوق المناطق الشرقية لسوريا، وأشارت إلى مقتل الطيارين الاثنين اللذين كانا على متنها.

موسكو — سبوتنيك. وجاء في بيان الوزارة: "تحطمت طائرة "كا-52" روسية خلال قيامها بجولة مخطط لها فوق المناطق الشرقية في الجمهورية العربية السورية، وقُتِلَ الطياران… وفقا للمعلومات الأولية، قد يكون سبب الحادث عطل فني".

وأضافت الدفاع الروسية ، أنه تم العثور على جثماني الطيارين ونقلهما إلى القاعدة، التي انطلقت منها المروحية.

وتعتبر مروحية "كا-52" مروحية قتالية متعددة الأغرض لجميع الأحوال الجوية، وهي نموذج محدث من مروحية كا-50 "القرش الأسود"، وتختلف عنها بالمحركات وشكل ومعدات الجزء الأمامي.

تملك "كا-52" محركين حديثين بقدرة 2400 حصان كل منهما، كما أنها مجهزة بقمرة قيادة مزدوجة.

وتم تصميم "كا-52" لمجموعة واسعة من المهام القتالية ليلا ونهارا، وفي أي وقت من العام، إذ يمكن استخدامها لتدمير دبابات العدو والأهداف الجوية والاستطلاع ودعم القوات البرية.