تحطم مروحية روسية في سوريا ومقتل طياريها

موسكو — سبوتنيك. وجاء في بيان الوزارة: "تحطمت طائرة "كا-52" روسية خلال قيامها بجولة مخطط لها فوق المناطق الشرقية في الجمهورية العربية السورية، وقُتِلَ الطياران… وفقا للمعلومات الأولية، قد يكون سبب الحادث عطل فني".الدفاع الروسية، أنه تم العثور على جثماني الطيارين ونقلهما إلى القاعدة، التي انطلقت منها المروحية.
وتعتبر مروحية "كا-52" مروحية قتالية متعددة الأغرض لجميع الأحوال الجوية، وهي نموذج محدث من مروحية كا-50 "القرش الأسود"، وتختلف عنها بالمحركات وشكل ومعدات الجزء الأمامي.
تملك "كا-52" محركين حديثين بقدرة 2400 حصان كل منهما، كما أنها مجهزة بقمرة قيادة مزدوجة.
وتم تصميم "كا-52" لمجموعة واسعة من المهام القتالية ليلا ونهارا، وفي أي وقت من العام، إذ يمكن استخدامها لتدمير دبابات العدو والأهداف الجوية والاستطلاع ودعم القوات البرية.
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