التحالف العربي يكشف مناطق إطلاق الصواريخ الباليستية على السعودية

كشفت قيادة التحالف العربي في اليمن بقيادة السعودية، عن مناطق إطلاق الصواريخ الباليستية باتجاه المملكة.

ووفقا لما نقلته صحيفة "عاجل" السعودية، أوضحت قيادة التحالف أن تلك المناطق تتواجد داخل محافظتي صعدة وعمران.

وأوضحت قوات التحالف العربي أنه خلال الفترة من 25 أبريل/نيسان الماضي إلى 7 مايو/أيار الجاري، تم إطلاق ثلاثة صواريخ على السعودية.

وحددت القيادة الصواريخ كالتالي، الأول أطلق في 27 أبريل من شمال عمران على منطقة نجران، والثاني أطلق في اليوم التالي على جازان، أما الثالث فأطلق يوم أمس من شمال عمران على نجران.

وأعلن التحالف العربي أيضا، أنه تم العثور على لغم بحري غرب جزيرة "بكلان"، وتم سحبه لجزيرة "الدويمة" وتفجيره.