التحالف العربي يكشف مناطق إطلاق الصواريخ الباليستية على السعودية

ووفقا لما نقلته صحيفة "عاجل" السعودية، أوضحت قيادة التحالف أن تلك المناطق تتواجد داخل محافظتي صعدة وعمران.
وأوضحت قوات التحالف العربي أنه خلال الفترة من 25 أبريل/نيسان الماضي إلى 7 مايو/أيار الجاري، تم إطلاق ثلاثة صواريخ على السعودية.
وحددت القيادة الصواريخ كالتالي، الأول أطلق في 27 أبريل من شمال عمران على منطقة نجران، والثاني أطلق في اليوم التالي على جازان، أما الثالث فأطلق يوم أمس من شمال عمران على نجران.
وأعلن التحالف العربي أيضا، أنه تم العثور على لغم بحري غرب جزيرة "بكلان"، وتم سحبه لجزيرة "الدويمة" وتفجيره.
عاجل | متحدث #التحالف: عدد الصواريخ التي أطلقت على #المملكة 132 صاروخا.. وعدد المقذوفات 66298 مقذوفا. #الإخبارية pic.twitter.com/JPvhmOzO8R— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) May 7, 2018
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