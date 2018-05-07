تسجيل
23:22 07 مايو/ أيار 2018
مباشر
    بحث
    الحوثيون بصنعاء

    حكومة الإنقاذ بصنعاء تتوعد التحالف برد مزلزل على قصف الرئاسة

    © AP Photo / Hani Mohammed
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 0 0

    وصفت حكومة الإنقاذ الوطني المشكلة في صنعاء، استهداف طيران التحالف مكتب رئاسة الجمهورية، "جريمة حرب مكتملة الأركان، كونه يعد عينا مدنية تُجرم استهدافها كافة المواثيق الدولية والإنسانية".

    صنعاء — سبوتنيك. ووفقاً لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، التي تديرها جماعة "أنصار الله"، قال الناطق باسم حكومة الإنقاذ عبد السلام جابر، في تصريح بثته مساء اليوم الاثنين 7 مايو/ أيار: "إن جرائم العدوان السعودي الأمريكي بحق اليمنيين تعد انعكاسا واضحا لحالة الضعف الذي يعيشه صانع القرار داخل مملكة الشيطان".

    صاروخ باليستي
    © REUTERS / KCNA
    التحالف العربي يكشف مناطق إطلاق الصواريخ الباليستية على السعودية
    وتوعد ناطق حكومة صنعاء التحالف بالقول:"إن هذه الجريمة وكافة الجرائم التي ارتكبها تحالف العدوان لن تمر دون أن يرد شعبنا الصاع صاعين وعهدا علينا أن يبلغ ردنا المزلزل إلى عمق مأمن قادة النظام الدموي الغادر".

    مشيرا إلى أن "تحالف العدوان فتح على نفسه أبواب الجحيم وسيأتيه بأس اليمنيين من حيث يحتسب ولا يحتسب".

    مؤكدا "أن خيارات اليمنيين للرد على هذه الجرائم واسعة ومفتوحة وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون".

    واعتبر جابر "أن جرائم العدوان تكشف عن حالة انفعال هستيرية تعانيها قيادة المملكة جراء فشلها المخزي في كسر إرادة الشعب اليمني الذي ظهر أكثر تماسكا وتلاحما وقوة وهو يعلن للملأ التفافه حول القيادة السياسية ممثلة بالرئيس مهدي المشاط، الذي تحمل مسئولية قيادة اليمن على ذات النهج والمبادئ التي ضحى من أجلها الرئيس الشهيد صالح الصماد الأمر الذي أثار حفيظة المملكة ومن خلفها أمريكا وإسرائيل".

    الرئيس السوداني عمر البشير والعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز
    © AP Photo / Hasan Jamali
    من كواليس الاجتماعات... وزير سوداني سابق يفجر مفاجأة بشأن حرب اليمن
    وأضاف: "لقد وصلت أسرة آل سعود الدموية إلى مرحلة متقدمة من اليأس والإحساس بالهزيمة النفسية نتيجة تراكمات فشل مشاريعها الصهيوأمريكية الفتنوية والدموية والتمزيقية للأمة العربية في أكثر من بلد، الأمر الذي حولها إلى أسرة انتقامية معادية لكل مشاريع التحرر من الهيمنة الأمريكية الإسرائيلية في المنطقة".

    وقال جابر: "أفرطت السعودية المتأمركة أكثر من الأمريكيين والمتصهينة أكثر من الصهاينة، في حقدها وكراهيتها لليمن من خلال إغراق نفسها في دماء المدنيين الآمنين إلى الحد الذي لن تستطع تحمل عواقب جنونها ومغامراتها الطائشة في ارتكاب الجرائم بحق الشعب اليمني".

    لافتاً إلى "أن السعودية المتوهمة بأن همجيتها ووحشيتها وانحلالها من كل القيم والأخلاق يمكن لها أن تؤثر على صمود الأبطال الميامين في جبهات العزة والبطولة وواهمة حد الغباء بأن استمرارية استخدام أساليب الجبناء في إبادة المدنيين يمكن أن تكسر إرادة الشعب اليمني وتحطيم معنوياته، لكن ذلك هو المستحيل الذي لن يكون مهما كانت كلفة الصمود وحجم التحدي".

    انظر أيضا:

    "أنصار الله" تعلن إطلاق 4 صواريخ "زلزال1" على تجمعات للتحالف
    السعودية تعترض صاروخين باليستيين أطلقتهما "أنصار الله" على نجران
    مصدر يمني يكشف علاقة "أنصار الله" بالحراك الجنوبي
    وكالة: "ألوية العمالقة" تتقدم بإسناد إماراتي وانهيارات في "أنصار الله" (فيديو)
    قوات "العمليات المميتة" تتوغل في اليمن... مفاجأة بن سلمان لـ"أنصار الله"
    "أنصار الله" تقنص جنديين سعوديين في جيزان جنوب غربي المملكة
    مقتل عسكريين سعوديين بكمين لـ"أنصار الله" جنوبي المملكة
    "أنصار الله" تعلق على أزمة الإمارات في سقطرى اليمنية
    قتلى وجرحى بقصف لـ"أنصار الله" على تجمعات للتحالف وقوات هادي في تعز
    الكلمات الدلالية:
    غارة على اليمن, الصراع في اليمن, حكومة الإنقاذ, اليمن
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    وقد يعجبك أيضا

    مولتيميديا

    السائحون يزورون مقابر البتراء بالمعبد الصخري في الخازن (خزنة الفرعون) في مدينة البتراء القديمة في الأردن.
    البتراء... جوهرة الأردن في وضح النهار
    لا يهمني مصير الأسد! يهمني مصير الإرهابيين...
    فرنسا لا تهتم بالأسد... يهمها الإرهابيين
    مخيمات و مراكز المنتخبات المشاركة في كأس العالم 2018
    مخيمات ومراكز المنتخبات المشاركة في كأس العالم 2018
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك