وزير لبناني يعتدي على مراسلة بسبب الانتخابات (فيديو)

تعرضت جوانا نصر الدين، مراسلة قناة "LBC"، لموقف محرج على يد الوزير اللبناني السابق والمرشح في الانتخابات النيابية، وئام وهاب رئيس حزب التوحيد العربي.

وكان الحديث بين جوانا ووئام يدور حول العملية الانتخابية، قبل أن يحتد الوزير السابق ويتحدث بطريقة غير لائقة على الهواء، كما وصفت المذيعة تصرفاته.

© REUTERS / MOHAMED AZAKIR وزير الداخلية اللبناني: خلال 48 ساعة ستعلن نتائج الانتخابات على موقع الوزراة الإلكتروني

وحاولت المراسلة منع وهاب من الاستمرار في هجومه على أحد المنافسين، إلا أنه انفعل أكثر ودفعها، لتقرر جوانا إنهاء الحديث بشكل فوري.

وأعلن وزير الداخلية اللبناني، نهاد المشنوق، مساء اليوم الاثنين 7 مايو/ أيار، أن نتائج الانتخابات النيابية التي شهدتها البلاد، ستعلن خلال 48 ساعة على موقع الوزارة الإلكتروني.

وتعد هذه أول انتخابات برلمانية تجري في لبنان منذ العام 2009، بعدما حالت الظروف الأمنية والسياسية دون تنظيم انتخابات جديدة لتجديد مجلس النواب الحالي، الذي مدد لنفسه ثلاث مرات.

وسمح القانون الجديد للبنانيين المقيمين في الخارج بالمشاركة في الانتخابات للمرة الأولى شرط أن يكونوا سجلوا أسماءهم مسبقا لدى البعثات اللبنانية.

الجدير بالذكر أن الانتخابات الحالية تجري وفق قانون جديد، يعتمد النظام النسبي بدلا من النظام الأكثري الذي اعتمد طوال تاريخ لبنان، مع إدخال عنصر "الصوت التفضيلي" لأسباب مرتبطة بضمان التمثيل الطائفي.