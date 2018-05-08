الجبير: صواريخ "أنصار الله" لا تؤثر على السعودية

جاء ذلك في تغريدة للجبير على حسابه في "تويتر"، قائلا "الاعتداءات الحوثية المدبرة من إيران والتي يستنكرها بشدة المجتمع الدولي.. تكشف إرهابهم ولا تؤثر على استقرارنا وتنميتنا".
وكتب أسفلها هاشتاغ "#الإرهاب_الإيراني_الحوثي".
كما كشفت قيادة التحالف العربي في اليمن عن مناطق إطلاق الصواريخ الباليستية باتجاه المملكة.
وأضافت قيادة التحالف أن تلك المناطق تتواجد داخل محافظتي صعدة وعمران.
وأوضحت قوات التحالف العربي أنه خلال الفترة من 25 أبريل/نيسان الماضي إلى 7 مايو الجاري، تم إطلاق 3 صواريخ على السعودية.
وحددت القيادة الصواريخ كالتالي، الأول أطلق في 27 أبريل من شمال عمران على منطقة نجران، والثاني أطلق في اليوم التالي على جازان، أما الثالث فأطلق أمس الاثنين من شمال عمران على نجران.
الاعتداءات الحوثية المدبرة من إيران والتي يستنكرها بشدة المجتمع الدولي.. تكشف إرهابهم ولا تؤثر على استقرارنا وتنميتنا.#الإرهاب_الإيراني_الحوثي pic.twitter.com/s0m8JgKdb9— عادل بن أحمد الجبير (@AdelAljubeir) May 7, 2018
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