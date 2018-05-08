الجبير: صواريخ "أنصار الله" لا تؤثر على السعودية

قال وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، مساء الاثنين 7 مايو/ أيار، إن الصواريخ التي تطلقها جماعة "أنصار الله" على السعودية لا تؤثر على استقرارها وتنميتها.

جاء ذلك في تغريدة للجبير على حسابه في "تويتر"، قائلا "الاعتداءات الحوثية المدبرة من إيران والتي يستنكرها بشدة المجتمع الدولي.. تكشف إرهابهم ولا تؤثر على استقرارنا وتنميتنا".

وكتب أسفلها هاشتاغ "#الإرهاب_الإيراني_الحوثي".

© REUTERS / KCNA التحالف العربي يكشف مناطق إطلاق الصواريخ الباليستية على السعودية

وكان المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن قال في مؤتمر صحافي، إن ميليشيات الحوثي الإيرانية تنتهك "القانون الدولي والإنساني"، عبر استغلالها لمؤسسات تعليمية ودبلوماسية ودينية في الحرب.

كما كشفت قيادة التحالف العربي في اليمن عن مناطق إطلاق الصواريخ الباليستية باتجاه المملكة.

وأضافت قيادة التحالف أن تلك المناطق تتواجد داخل محافظتي صعدة وعمران.

وأوضحت قوات التحالف العربي أنه خلال الفترة من 25 أبريل/نيسان الماضي إلى 7 مايو الجاري، تم إطلاق 3 صواريخ على السعودية.

وحددت القيادة الصواريخ كالتالي، الأول أطلق في 27 أبريل من شمال عمران على منطقة نجران، والثاني أطلق في اليوم التالي على جازان، أما الثالث فأطلق أمس الاثنين من شمال عمران على نجران.