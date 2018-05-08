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    القوات العراقية في الموصل

    حصيلة يوم... القوات العراقية تضبط أسلحة وبراميل "مواد كيماوية" لـ"داعش"

    © AP Photo / Marko Drobnjakovic
    العالم العربي
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    ضبطت الأجهزة الأمنية العراقية، خلال عملياتها النوعية المستمرة في ملاحقة بقايا تنظيم "داعش" وخفاياه، أكثر من 10 براميل تحتوي بداخلها على مواد كيميائية، مع أنواع مختلفة من السلاح والمتفجرات في مناطق متفرقة، من شمالي البلاد وغربيها.

    وأحصت "سبوتنيك" نتائج عمليات التفتيش والملاحقة التي نفذتها القوات العراقية في محافظات "نينوى، وكركوك، وصلاح الدين، والأنبار"، شمال بغداد، وغربي العراق، حسب بيانات زودنا بها مركز الإعلام الأمني العراقي، أمس الاثنين، 7 مايو/أيار.

    القوات العراقية تقتحم أول أحياء مركز تلعفر
    © AFP 2018 / Ahmad Al-Rubaye
    القوات العراقية تدمر وكرا للإرهاب في أحد معاقله القديمة

    وأعلن الناطق بإسم مركز الإعلام الأمني، العميد يحيى رسول، في بيان تلقته مراسلتنا، مساء أمس، أن مفارز مديرية الاستخبارات العسكرية في قيادة عمليات صلاح الدين وبمعلومات استخبارية دقيقة، توصلت إلى مخزن للعتاد والعبوات من مخلفات العصابات الإرهابية المندحرة في منطقة بيجي، شمالي المحافظة.

    وأضاف رسول، أن المفارز ضبطت داخل المخزن، (11 برميلا بداخله مادة نترات الامونيا و13 جلكان "صفيحة" من مادة C4، و21 قذيفة هاون، و7 صواريخ قاذفة و6 أكياس أمونيا، و6 عبوات مسطرة و3 صواريخ أرض جو، بالإضافة إلى كمية من العتاد المختلف الأنواع).

    ودمر المخزن موقعيا، من قبل الهندسة العسكرية في عمليات صلاح الدين.

    وفي كركوك، شمال بغداد، عثرت قوة من الشرطة الاتحادية، على عبوتين ناسفتين و14 مسطرة تفجير ضمن ناحية الرشاد.

    الشرطة الاتحادية العراقية في الموصل
    © REUTERS / SUHAIB SALEM
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    وذكر الإعلام الأمني، أن قوة أخرى من الشرطة، في كركوك، شرعت بواجب بحث وتفتيش في "منطقة دبك تبه وقرية البو شاهر قزليار"، وعثرت على بندقيتين نوع كلاشنكوف وأخرى RBK بدون مخازن.

    من جهتها، تمكنت قوة من الشرطة، في كركوك كذلك، من تفتيش منطقة قرية (زندانة) وقرية (قرة لو)، وتأمين المنطقة بالكامل.

    وعثرت قوات الشرطة الاتحادية خلال تفتيش قرية (المصطافية)، شمال غربي كركوك، على عبوة ناسفة على شكل (بلازما) وأخرى على شكل جليكان "صفيحة"، و30 قذيفة هاون مختلفة الأشكال تالفة تم رفعها تحت السيطرة، وإلقاء القبض على (10) من المشتبه بهم.

    ونفذت الشرطة الاتحادية، عملية تفتيش القرى (الظاهرية — العلوية — الهاشمية — الحمرانية — عين البكر — تل الصيد — شالخ عيد- طويلعة- البوسعيد- الحجل- القرية الجديدة)، في كركوك.

    وفي القرى المذكورة، عثرت الشرطة على مضافة لـ"داعش" الإرهابي، داخل نفق يحتوي على (10 أحزمة ناسفة، وعبوة ناسفة، ومواد غذائية مختلفة، وأواني طبخ، وأغطية، ومواد طبية، وأدوية و4 مخازن بندقية تم تفجيرها مع النفق تحت السيطرة.

    القوات العراقية تحرر شرق الموصل، العراق 18 يناير/ كانون الثاني 2017
    © AFP 2018 / Dimitar Dilkoff
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    كما عثرت الشرطة، على نفق آخر، يحتوي ملابس عسكرية وأخرى مدنية تم حرقها، وردم النفق مع نفق غيره فارغا.

    وضمن الجهة الشمالية من البلاد، تحديدا في نينوى، ألقت قوات من فوج الرد السريع الثاني التابع لقيادة شرطة المحافظة، القبض على ثلاثة عناصر من "داعش" الإرهابي، طبقا لبيان نقله مركز الإعلام الأمني على لسان الناطق بإسم وزارة الداخلية، اللواء سعد معن.

    وأوضح معن، أن العناصر الثلاثة الذين ألقي القبض عليهم، هم من المطلوبين قضائياً والصادر بحقهم مذكرات قبض وفق المادة 4 \ 1 إرهاب، وتم اعتقالهم في منطقة حي السماح في الجانب الأيسر لمدينة الموصل، مركز نينوى.

    وعلى صعيد متصل، نفذت قوة من قيادة عمليات الأنبار، عملية تفتيش شملت مناطق (البو علوان _ النساف_ الفلاحات)، غربي الفلوجة "شمال غربي بغداد".

    معركة تحرير الحويجة، القوات العراقية، الجيش العراقي، الحشد الشعبي، العراق 4 أكتوبر/ تشرين الأول 2017
    © REUTERS / Stringer
    القوات العراقية تفكك عبوات ناسفة في مدرسة ابتدائية غربي البلاد

    وأسفرت عملية التفتيش في الأنبار، المحافظة التي تشكل وحدها ثلث مساحة العراق، غرباً، عن العثور على 4 صواريخ قاذفة ضد الدروع، وقذيفة هاون، وصاروخ بازوكا، وعبوة ناسفة محلية الصنع، تم تفجير هذه المواد دون حادث.

    واختتم مركز الإعلام الأمني، بالإشارة إلى عملية تفتيش نفذتها قوة من قيادة عمليات الأنبار، في منطقتي (البو ذياب والبو شعبان)، وعثرت على 5 صواريخ قاذفة آر بي جي، و11 قذيفة هاون مختلفة، وقاعدة صواريخ تالفة من مخلفات "داعش".

    وتواصل القوات العراقية عمليات التطهير والتفتيش للبحث عن عناصر إرهابية في المناطق التي حررتها من قبضة تنظيم "داعش" شمال ووسط وغربي البلاد.

    وكان رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي أعلن تحرير كافة الأراضي العراقية من قبضة التنظيم الإرهابي في 10 كانون الأول/ديسمبر الماضي، بعد أكثر من 3 سنوات على الحرب ضد الإرهاب في البلاد.

    انظر أيضا:

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