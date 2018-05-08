أول رد رسمي للتحالف العربي على الاتهامات القطرية

قال المتحدث باسم التحالف العربي تركي المالكي في مؤتمر صحفي إن القطري المعتقل في منفذ "شحن" الحدودي بين اليمن وسلطنة عمان منذ 21 أبريل / نيسان الماضي، هو شخص يمني (يحمل الجنسية القطرية)، ويتم معاملته من الحكومة اليمنية.

ويعد هذا أول رد رسمي من التحالف العربي على اتهام قطر له باحتجاز أحد مواطنيها منذ أكثر من أسبوعين، "دون ارتكابه أي فعل مؤثم، ودون توجيه أي اتهام له".

© Sputnik . Abdoulkader Khadj صحيفة: قطر قد تتخذ قرارا ضد السعودية وتلجأ إلى إيران

وفي رده على سؤال بهذا الخصوص، قال المتحدث باسم التحالف تركي المالكي في مؤتمر صحفي مساء الاثنين: "الضابط القطري هو شخص يمني بغض النظر عن الجنسية التي يحملها، وتم إيقافه بالداخل اليمني، وبذلك يتم معاملته من الحكومة اليمنية بحسب القانون اليمني"، في إشارة إلى إجراءات التحقيق معه. كما ذكرت وكالة " الأناضول"

واتهمت الدوحة السلطات السعودية العاملة ضمن التحالف الأربعاء الماضي باعتقال المواطن القطري محسن صالح سعدون الكربي "أثناء عودته من اليمن، حيث كان في زيارة لأسرته، ودون ارتكابه أي فعل مؤثم ودون توجيه أي اتهام له".

وأوضحت وزارة الخارجية القطرية أن "الكربي يبلغ من العمر 63 عاما، ويعاني من بعض المشاكل الصحية المزمنة التي تتطلب الرعاية الصحية المستمرة".

وذكرت فضائية "العربية" السعودية، أن الكربي ضابط مخابرات متهم بالتعاون مع الحوثيين.

ومنذ 26 مارس / آذار 2015، ينفذ التحالف العربي عمليات عسكرية في اليمن دعما للقوات الحكومية، في مواجهة المسلحين الحوثيين المتهمين بتلقي دعم إيراني، والذين يسيطرون على محافظات بينها صنعاء منذ عام 2014.