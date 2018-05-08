أول رد رسمي للتحالف العربي على الاتهامات القطرية

ويعد هذا أول رد رسمي من التحالف العربي على اتهام قطر له باحتجاز أحد مواطنيها منذ أكثر من أسبوعين، "دون ارتكابه أي فعل مؤثم، ودون توجيه أي اتهام له".
واتهمت الدوحة السلطات السعودية العاملة ضمن التحالف الأربعاء الماضي باعتقال المواطن القطري محسن صالح سعدون الكربي "أثناء عودته من اليمن، حيث كان في زيارة لأسرته، ودون ارتكابه أي فعل مؤثم ودون توجيه أي اتهام له".
وأوضحت وزارة الخارجية القطرية أن "الكربي يبلغ من العمر 63 عاما، ويعاني من بعض المشاكل الصحية المزمنة التي تتطلب الرعاية الصحية المستمرة".
وذكرت فضائية "العربية" السعودية، أن الكربي ضابط مخابرات متهم بالتعاون مع الحوثيين.
ومنذ 26 مارس / آذار 2015، ينفذ التحالف العربي عمليات عسكرية في اليمن دعما للقوات الحكومية، في مواجهة المسلحين الحوثيين المتهمين بتلقي دعم إيراني، والذين يسيطرون على محافظات بينها صنعاء منذ عام 2014.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)