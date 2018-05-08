وفد تجاري أردني: سورية بوابتنا إلى أوروبا والحرب عليها أضرت بالاقتصاد الأردني

بحث رئيس اتحاد المصدرين محمد السواح مع وفد أردني يضم عددا من التجار والصناعيين برئاسة عدنان أبو الراغب رئيس غرفة الصناعة الأردنية إعادة تفعيل العلاقات التجارية وتنشيطها بين سورية والأردن.

© Sputnik . HASSAN HASHEM تحسن في مؤشرات الاقتصاد السوري... و5 مليارات دولار حجم التجارة الخارجية

وتناول المشاركون خلال الاجتماع الذي عقد في مبنى اتحاد المصدرين اليوم آليات تفعيل مذكرات التفاهم الموقعة بين الجانبين وفتح المعابر الحدودية حيث أكد أعضاء الوفد الأردني ضرورة عودة العلاقات التجارية بين البلدين إلى سابق عهدها وإعادة حركة نقل البضائع الأردنية بالترانزيت عبر الأراضي السورية إلى لبنان وأوروبا مشيرين إلى أن إغلاق المعابر الحدودية تسبب بتراجع قيمة الصادرات الأردنية نظرا لارتفاع تكاليف النقل، حسبما نقلت وكالة " سانا ".

وأكد رئيس الوفد الأردني أن الحرب على سورية أثرت سلبا على الاقتصاد الأردني لأن سورية بوابته إلى أوروبا كما كانت الصادرات السورية تلبي احتياجات السوق الأردنية من بعض السلع.

من جهته أشار السواح إلى أن سورية بدأت تتعافى وأن هناك خططا استثمارية في جميع المناطق لافتا إلى أن الاتحاد يسعى لتفعيل علاقاته مع الأردن لتنشيط حركة التبادل التجاري بين البلدين وإزالة المعوقات الاقتصادية.