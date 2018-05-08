تسجيل
16:53 08 مايو/ أيار 2018
مباشر
    بحث
    الرئيس الفلسطيني محمود عباس

    قيادي في "فتح": عباس يواجه محاولات أمريكا للتلاعب بـ"الدول اللاتينية" بشأن القدس

    © AFP 2018 / ASHRAF SHAZLY
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 0 0

    قال القيادي في حركة "فتح" الإعلامي أحمد المندوه، إن مطالبة الرئيس محمود عباس، لدول أمريكا اللاتينية بعدم نقل سفاراتها إلى القدس كما فعلت أمريكا، جاءت في توقيتها، لمواجهة أية محاولة أمريكية للتلاعب.

    وأضاف المندوه، في تصريحات خاصة لـ"سبوتنيك"، اليوم الثلاثاء 8 مايو/ أيار، أن الرئيس أبو مازن يعرف جيدا التداخل القوي من دول أمريكا اللاتينية، مع القضية الفلسطينية، لأن أغلب هؤلاء يدعمون قضية فلسطين ويعتبرونها إحدى قضايا التحرر الوطني، منذ عهد الزعيم المصري الراحل الرئيس جمال عبد الناصر.

    القدس - فلسطين
    © AFP 2018 / AHMAD GHARABLI
    قيادي فتحاوي: إسرائيل تستغل دعم "ترامب" للتنكيل بالفلسطينيين
    وأوضح القيادي الفلسطيني، أن الدعم الذي تقدمه دول أمريكا الجنوبية للقضية الفلسطينية، مهم للغاية، فعلى سبيل المثال، كانت فنزويلا – التي يزورها الرئيس محمود عباس أبو مازن حاليا- في مقدمة الدول اللاتينية التي تقود حملة الرفض لقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل وقراره بنقل سفارة بلاده إليها.

    ولفت إلى أن محاولة الرئيس محمود عباس أن يتصدى لأي تدخل أمريكي لدى دول أمريكا اللاتينية، لإقناعهم بنقل سفاراتهم للقدس، أو أي تواصل من جانب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو مع قادة هذه الدول، أي أن خطابه كان تصدي استباقي لأي محاولة جديدة لمنح إسرائيل شرعية السيادة على القدس، وهي شرعية لا تستحقها وتخالف القوانين الدولية.

    وطالب الرئيس الفلسطيني محمود عباس خلال زيارته إلى فنزويلا، أمس الاثنين، دول أمريكا اللاتينية بعدم نقل سفاراتها في إسرائيل إلى القدس على غرار ما ستفعل الولايات المتحدة الأسبوع المقبل، وقال عباس خلال قمة مع نظيره الفزويلي نيكولاس مادورو، "نأمل من بعض دول القارة الأمريكية أن لا تنقل سفاراتها إلى القدس لأن هذا الأمر يتعارض مع الشرعية الدولية".

    وشكر الرئيس الفلسطيني نظيره الفنزويلي على دعمه للقضية الفلسطينية من خلال "رفضه" قرار واشنطن "الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل سفارتها إليها"، مشددا على أن الفلسطينيين يريدون المفاوضات مع إسرائيل ولكن بشرط أن تكون "جدية" وأن تؤدي إلى قيام دولة فلسطينية.

    كما رفض الرئيس الفنزويلي "قرارات الحكومة الأمريكية المخالفة بشأن القدس". وقال مادورو "هذا قرار غير شرعي يستخف بتفويض الأمم المتحدة، نأمل أن يتم عاجلا أم آجلا وعلى أساس القانون الدولي وبتفويض من الأمم المتحدة استئناف المفاوضات كي تستعيد فلسطين أراضيها"، بحسب "فرانس برس".

    انظر أيضا:

    قيادي فتحاوي: إسرائيل تستغل دعم "ترامب" للتنكيل بالفلسطينيين
    قيادي فتحاوي: قرار "اليونسكو" بشأن القدس انتصار للدبلوماسية الفلسطينية والعربية
    رد "فتحاوي" سريع وغير متوقع على الوثيقة "الحمساوية" من قطر
    قيادي فتحاوي: إسرائيل تستغل وجود ترامب لتوسيع الاستيطان
    قيادي فتحاوي: الحديث عن نقل سفارة أمريكا للقدس بداية "انقلاب"
    قيادي فتحاوي: قانون "التسوية" يشرعن الاستيطان الإسرائيلي ويقتل "حل الدولتين"
    الكلمات الدلالية:
    الاعتراف بالقدس عاصمة إسرائيل, نقل السفارات, السفارة الأمريكية في إسرائيل, حركة فتح, دونالد ترامب, محمود عباس, أمريكا اللاتينية, واشنطن, أمريكا, القدس, فنزويلا, إسرائيل, فلسطين
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    وقد يعجبك أيضا

    مولتيميديا

    عارضة أزياء روزي هانتينغتون-وايتلي تصل إلى حقل 2018 Met Gala في نيويورك، 7 مايو/ أيار 2018
    "آلهة نيويورك" المغرية في "ميت غالا 2018"
    الجيش السوري سيقسم داعش في اليرموك إلى نصفين
    عمي منصور النجار يقسم "داعش" بالمنشار
    مخيمات و مراكز المنتخبات المشاركة في كأس العالم 2018
    مخيمات ومراكز المنتخبات المشاركة في كأس العالم 2018
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك