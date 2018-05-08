فينيسيا" العراق تستعد للانتخابات البرلمانية بأكثر من 300 مركز اقتراع

كشف منسق شبكة "رصد" لمراقبة الانتخابات البرلمانية العراقية، المزمع إجراؤها السبت المقبل، عن عدد مراكز الاقتراع في محافظة ميسان الشهيرة بريفها العائم على الماء، جنوبي البلاد.

وأوضح المنسق صائب فالح شامخ، في تصريح لمراسلة "سبوتنيك" في العراق، اليوم الثلاثاء، 8 مايو/ أيار، قائلا:

© Sputnik . Raphael Daminov صراع على شخص رئيس الحكومة وشكلها قبيل إجراء الانتخابات العراقية

إن جميع المراكز الانتخابية في مركز محافظة ميسان، جنوبي العراق، والأقضية والنواحي التابعة لها، تبلغ (230) مركزا انتخابيا.

ويشير شامخ، إلى أن دعوات مقاطعة التصويت في الانتخابات البرلمانية، أخذت مساحة واسعة، في مركز المحافظة.

وأضاف، أما في الأقضية والنواحي، فالمتوقع المشاركة في التصويت، ستكون واسعة جداً.

واستذكر شامخ، معبرا: "قبل دعوات المقاطعة الممنهجة، أن مركز المدينة يشهد عزوفا كبيرا، وخير شاهد على ذلك الانتخابات السابقة، في الدورة السابقة، فقد سجلت نسبة مشاركة داخل مركز المدينة، ما يقارب 45‎%‎..

وأكمل، أما انتخابات مجالس المحافظات، السابقة، شهدت أيضا عزوفا كبيرا من قبل الناخبين، في مركز المدينة، وانحسرت المشاركة بنسبة 19 ‎%‎ فقط، بعكس ذلك في الأقضية والأرياف التي سجلت نسب عالية تصل إلى 80 ‎%‎.

© AP Photo / Hadi Mizban الانتخابات البرلمانية العراقية قادمة… هل من تغيير؟

واختتم منسق شبكة "رصد" لمراقبة الانتخابات في محافظة ميسان، أحد أبرز مدن جنوبي العراق، منوها إلى أن عمل الشبكة طوعي للمراقبة داخل مراكز الاقتراع التي ستفتتح في المحافظة، للانتخابات البرلمانية.

الجدير بالذكر، أن محافظة ميسان الشهيرة بألقاب مختلفة منها "فينيسيا العراق"، نسبة إلى مدنها الريفية التي تتخللها الأهوار "وهي مستنقعات مائية أخاذة" تعوم فوقها البيوت المصنوعة من نباتات القصب والبردي، على غرار المدينة الإيطالية "فينيسيا".

وتعد الانتخابات البرلمانية العراقية المقبلة المقرر إجراؤها في 12 من الشهر الحالي هي ثاني انتخابات عراقية منذ الانسحاب الأمريكي من العراق عام 2011، ورابع انتخابات منذ سقوط النظام السابق عام 2003، لانتخاب مجلس النواب العراقي والذي بدوره ينتخب رئيس الوزراء العراقي ورئيس الجمهورية.