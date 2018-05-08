تسجيل
17:02 08 مايو/ أيار 2018
مباشر
    بحث
    عاجل:
    الجيش اليمني

    ما حقيقة وجود اتصالات بين "المؤتمر الشعبي" و"حكومة هادي" في اليمن

    © AP Photo / Hani Mohammed
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 10

    قال وزير الخارجية اليمني الأسبق، القيادي في حزب "المؤتمر الشعبي العام"، أبو بكر القربي، إن المجتمع الدولي والأمم المتحدة يجب أن يتحملوا مسؤولياتهم في اليمن، مضيفا: "هناك جانب آخر يقع على عاتق الأطراف اليمنية نفسها".

    موسكو — سبوتنيك. وقال القربي في حديث لوكالة "سبوتنيك" اليوم الثلاثاء، ردا عن سؤال حول مصير العملية السياسية في اليمن: "هذا سيعتمد على كيف ينظر مجلس الأمن إلى التطورات الأخيرة في اليمن، وكيف يضع حدا لها، وأيضا كيف يدعم جهود المبعوث الأممي لتحقيق الحل السياسي. 

    الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي
    © REUTERS / LUCAS JACKSON
    القيادات الجنوبية في اليمن تؤكد التمسك بالرئيس هادي لقيادة المؤتمر الشعبي العام
    وأضاف: "المجتمع الدولي الآن مسؤول مسؤولية أخلاقية عن الأوضاع في اليمن لأنه هو من أصدر الكثير من القرارات حولها، ويجب أن يتحمل مسؤولياته"، إضافة إلى مسؤولية الأطراف اليمنية، التي عليها أن تدرك أنها تتحمل مسؤولية أكبر في أن ترى كيف تجلس حول طاولة المفاوضات وأن تناقش مخاوف كل الأطراف وتجد الحلول لها".

    وشدد القربي على ضرورة إعطاء المبعوث الأممي الجديد إلى اليمن، مارتن غريفيث، الفرصة كي يستطيع المضي قدما في مساعي الحل السياسي للأزمة اليمنية، قائلا: "غريفيث التقى معظم الأطراف الآن سواء من أنصار الله أو المؤتمر الشعبي العام أو الحكومة"، مضيفا: "بعد 3 أشهر، أعتقد أنه يجب أن لا نستعجل بالحكم عليه ونعطيه الفرصة، وأن نتعاون معه أيضا".

    وأضاف القيادي اليمني: "لأنه أتي على ملف معقد وصعب، فعلى الجميع أن يتعاون معه كي يعطيه الفرصة للتقدم بمبادرة والبدء بمفاوضات الحل السياسي".

    وأشار القربي، إلى أن حزبه على تواصل مع كافة أطراف الأزمة اليمنية بما فيها حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي، من أجل الدفع بالحل السياسي لأزمة البلاد، وفقا للمرجعيات المتوافق عليها.

    وقال القربي: "طالما أن هناك من يعتقد أن الحل العسكري هو الوسيلة لإنهاء الأزمة السياسية في اليمن سنستمر نعاني من هذا التصعيد العسكري والقتل، والمؤتمر متمسك بثوابت الحل السياسي للأزمة السياسية عبر جهود المبعوث الأممي والمرجعيات المتوافق عليها".

    اليمن
    © AP Photo / Hani Mohammed
    أبو بكر القربي: زيارة الوفد اليمني لموسكو لكسر جدار التعتيم الإعلامي
    وأضاف القربي: "نحن على تواصل مع كل الأطراف، ما يهمنا هو أن نعبر عن وجهة نظر المؤتمر وأن ندفع بالحل السياسي وهذا ما نقوم به".

    وردا عن سؤال إن كان لديهم قنوات اتصال مع حكومة الرئيس هادي أجاب القيادي المؤتمري: "ليست مباشرة، ولكن هناك اتصالات".

    ووافق مجلس الأمن الدولي، في 15 فبراير/ شباط الماضي، على تعيين مارتن غريفيث، مبعوثا أمميا خاصا جديدا إلى اليمن خلفاً لإسماعيل ولد الشيخ أحمد، وأجرى غريفيث في مارس/ آذار، وأبريل/ نيسان جولة إقليمية زار خلالها صنعاء وعدد من عواصم دول المنطقة في محاولة منه لإحياء العملية التفاوضية المتعثرة منذ حوالي عام ونصف العام، لتسوية الأزمة اليمنية.

    وأسفر النزاع في اليمن عن مقتل أكثر من 10 آلاف مدني يمني، وجرح مئات الآلاف الآخرين، فيما تشير الأمم المتحدة إلى حاجة أكثر من 22 مليون يمني لمساعدات عاجلة.

    انظر أيضا:

    اتفاق بين "أنصار الله" والمؤتمر الشعبي يتضمن الإفراج عن كافة معتقلي المؤتمر باستثناء 5
    "المؤتمر الشعبي" يرحب بتعيين مارتن غريفيث مبعوثا أمميا إلى اليمن
    حوار خاص مع القيادي في "حزب المؤتمر الشعبي العام" في اليمن عبد الرحيم الفتيح
    القيادات الجنوبية في اليمن تؤكد التمسك بالرئيس هادي لقيادة المؤتمر الشعبي العام
    الكلمات الدلالية:
    أخبار اليمن, حرب اليمن, حزب المؤتمر الشعبي العام, مجلس الأمن, الأمم المتحدة, عبد الربه منصور هادي, السعودية, اليمن
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    وقد يعجبك أيضا

    مولتيميديا

    عارضة أزياء روزي هانتينغتون-وايتلي تصل إلى حقل 2018 Met Gala في نيويورك، 7 مايو/ أيار 2018
    "آلهة نيويورك" المغرية في "ميت غالا 2018"
    الجيش السوري سيقسم داعش في اليرموك إلى نصفين
    عمي منصور النجار يقسم "داعش" بالمنشار
    مخيمات و مراكز المنتخبات المشاركة في كأس العالم 2018
    مخيمات ومراكز المنتخبات المشاركة في كأس العالم 2018
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك