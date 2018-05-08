قادة من "النصرة" مع عائلاتهم بانتظار ترحيلهم من ريف حمص إلى شمالي سوريا

صرح مصدر أمني أن عددا من قادة "جبهة النصرة" (المحظورة في روسيا) خرجوا مع عائلاتهم باتجاه جسر الرستن، في ريف حمص، لانتظار ترحيلهم إلى مدينة جرابلس، شمالي سوريا.

ريف حمص — سبوتنيك. وقال المصدر في تصريح لوكالة "سبوتنيك" إن "24 حافلة تجمعت على جسر الرستن بعد خروجها من الرستن بانتظار اكتمال القافلة لترحيلها إلى الريف الشمالي".

وأضاف "عدد من قادة جبهة النصرة يخرجون بسياراتهم الخاصة مع عائلاتهم إلى مكان تجمع الحافلات على جسر الرستن".

© Sputnik . Mohammad Maarouf المسلحون يخرجون من ريف حمص الشمالي وجنوب دمشق إلى جرابلس وإدلب

مشيرا أن "جميع المسلحين وعائلاتهم الذين سيغادرون اليوم تابعين لجبهة النصرة، وأن الدفعة التي ستخرج اليوم هي الثانية على أن تنتهي عملية ترحيل جميع المسلحين بالكامل يوم السبت القادم".

إلى ذلك، بدأ تجهيز الدفعة الثانية من الحافلات لإخراج المسلحين غير الراغبين بالتسوية مع الدولة السورية وعائلاتهم من ريفي حماة الجنوبي وحمص الشمالي إلى نقطة التجميع قرب جسر مدينة الرستن لنقلهم في وقت لاحق إلى شمالي سوريا.

وقالت وكالة "سانا" في تقرير اليوم الثلاثاء، "إن إرهابيين استهدفوا بقذيفة هاون منطقة تجمع الحافلات المخصصة لإخراج الإرهابيين بالقرب من جسر الرستن من جهة حماة دون وقوع إصابات".

مشيرة إلى أنه في وقت سابق من اليوم "واصل الإرهابيون تسليم أسلحتهم الثقيلة والمتوسطة وذلك في إطار تنفيذ الاتفاق القاضي بإخراج غير الراغبين بالتسوية من ريفي حمص الشمالي وحماة الجنوبي إلى الشمال السوري".