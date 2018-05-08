السعودية وتونس توقعان مذكرة تفاهم لتبادل الخبرات التعليمية

وقعت المملكة العربية السعودية والجمهورية التونسية، في تونس، اليوم الثلاثاء، مذكرة تفاهم حول تبادل الخبرات في مجال التعليم العالي والبحث العلمي والتعليم عن بعد.

القاهرة — سبوتنيك. وبحسب وكالة الأنباء السعودية (واس)، تهدف المذكرة إلى تعميق وتوثيق أواصر الأخوة بين البلدين وتعزيزها وتطويرها في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي.

وتنص المذكرة، التي وقعها وزيري التعليم السعودي أحمد العيسى، والتونسي سليم خلبوص، على تبادل الأساتذة والمحاضرين والخبراء والباحثين والفنيين بين مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي، فضلاً عن تبادل المنح والمقاعد الدراسية في مراحل البكالوريوس والماجستير والدكتوراه.

كما تنص على تبادل تجارب وخبرات الجامعات في كلا البلدين مع المؤسسات الاقتصادية والاجتماعية، وتبادل التجارب والخبرات في مجال التعليم عن بعد.

وتتيح المذكرة للجانبين فرص تدريب الكوادر في مؤسسات التعليم العالي والجامعات، وتبادل المعلومات عن الوسائل المساعدة في التدريس ومعدات التجارب العلمية، وتبادل المعلومات في مجال معادلة الشهادات الدراسية والدرجات العلمية الجامعية والعليا لأغراض الاعتراف المتبادل.

وعلاوة على ذلك، تتضمن المذكرة بنداً حول تنظيم الاجتماعات والمؤتمرات والندوات وجلسات العمل والدورات والمعارض في مجالات الاهتمام لكلا الطرفين، والمشاركة فيها.