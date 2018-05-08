فرنسا تعلنها: سنضرب سوريا مجددا

وقالت بارلي في مقابلة إذاعية أجرتها مع محطة "أر تي إل" صباح اليوم الثلاثاء: "الضربة التي وجهناها إلى سوريا كانت تحذيرا"، مؤكدة "نحن على استعداد لتوجيه ضربات أخرى في حال استخدم بشار الأسد السلاح الكيميائي مجددا".
وكانت الولايات المتحدة الأمريكية، وبريطانيا، وفرنسا وجهت ضربات صاروخية استهدفت منشآت ومركزا للأبحاث، في سوريا، ردا على هجوم كيميائي مزعوم في دوما بريف دمشق.
وأعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وقتها أن "هذه الضربات نجحت على الصعيد العسكري، وتدخلنا بطريقة شرعية وباسم المجتمع الدولي".
واستنكرت الحكومة السورية هذه الضربات واصفة إياها بـ "العدوان الثلاثي"، ومؤكدة بأنها "انتهاك فاضح للقانون الدولي".
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