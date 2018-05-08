صحيفة: لماذا تحاول السعودية دخول مجال "العملات الرقمية"

تتقارب المملكة العربية السعودية مع عدد من الشركات الناشئة التي تركز على تقنية "بلوك تشين" (Blockchain) أو تقنية سلسلة الثقة في الولايات المتحدة.

أقامت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات السعودية مؤخراً شراكة مع شركة "ConsenSys"، وهي شركة مقرها مدينة بروكلين الأمريكية، تركز على بناء منتجات برمجيات الشركات المدعومة من منصة عملة "إيثريوم" (Ethereum)، بحسب مجلة Fortune الأمريكية.

تدريب… وشراكة أخرى

وبحسب المجلة، شاركت الوزارة في استضافة "معسكر تدريب على تقنية "البلوك تشين" مع ConsenSys كجزء من جهودها لدعم التطوير التكنولوجي.

وكانت مدة التدريبات ثلاثة أيام من التدريب المكثف حول كيفية خلق بيئة تطوير وبناء تطبيقات لامركزية. كما شاركت مؤخراً في شراكة مع شركة "الريبل" (Ripple)، وهي شركة ناشئة تعمل في سان فرانسيسكو ومعروفة بإنتاج العملة الرقمية (XRP).

بالفيديو: ما الذي تقدمه اتفاقية السعودية مع العملة الرقمية ريبل؟ https://t.co/3eQs1Ulg9f — أريبيان بزنس (@AB_Arabic) March 1, 2018

وكان البنك المركزي في المملكة قد عقد اتفاقا مع شركة "ريبل" لإطلاق ميزات الدفعات الفورية عبر الحدود بين البنوك في المنطقة باستخدام تقنية سلسلة الثقة. وقالت ريبل إن ذلك سيسمح بمعاملات أسرع وأرخص وأكثر شفافية، بحسب "رويترز".

الإمارات والسعودية…عملة رقمية موحدة

كما يعمل البنك المركزي السعودي مع البنك المركزي في دولة الإمارات لإصدار عملة رقمية يتم قبولها في المعاملات عبر الحدود بين البلدين.

ومع استمرار محاولات الحكومة السعودية في تجربة العملات الرقمية، فإنها تشير إلى نقل التركيز من النفط إلى التقنيات الناشئة، مثل تقنية سلسلة الثقة والعملات الرقمية.

وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات تنظم دورة تدريبية متخصصة في تقنية «البلوك تشين» — https://t.co/rZlDtmKSKH pic.twitter.com/02CZCLU8be — dubai GlobalNews (@dubainewstyle) May 1, 2018

يقول نائب وزير الصناعة والتكنولوجيا والقدرات الرقمية في السعودية، أحمد الثنيان، إن منظمة الذكاء الاصطناعي، وإنترنت الأشياء، تقنية "البلوك تشين" تعمل كمساهم رئيس في الصناعة بنسبة 4.0 وتنمية الناتج المحلي الإجمالي"، بحسب وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية