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    الملك سلمان وترامب

    بيان عاجل من السعودية بشأن قرار ترامب الانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني

    © REUTERS / JONATHAN ERNST
    العالم العربي
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    أصدرت المملكة العربية السعودية بيانا، رحبت خلاله بالقرارت التي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بشأن انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الإيراني.

    وجاء في البيان الذي نشرته صحيفة "الرياض"، أن السعودية تؤيد ما تضمنه الإعلان الأمريكي من إعادة فرض للعقوبات الاقتصادية على إيران والتي سبق وأن تم تعليقها بموجب الاتفاق النووي.

    وجاء في البيان أن تأييد المملكة العربية السعودية السابق للاتفاق النووي بين إيران ودول مجموعة (5 + 1)، كان مبنيا على قناعتها التامة بضرورة العمل على كل ما من شأنه الحد من انتشار أسلحة الدمار الشامل في منطقة الشرق الأوسط والعالم.

    الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
    © REUTERS / Kevin Lamarque
    ترامب يعلن انسحاب أمريكا من اتفاق إيران النووي وإعادة فرض العقوبات على طهران
    وزعمت السعودية في البيان، أن ايران استغلت العائد الاقتصادي من رفع العقوبات عليها "واستخدمته للاستمرار في أنشطتها المزعزعة لاستقرار المنطقة، من خلال تطوير صواريخها الباليستية ودعمها للجماعات الإرهابية في المنطقة بما في ذلك حزب الله وميليشيا الحوثي، التي استخدمت القدرات التي نقلتها إليها إيران في استهداف المدنيين في المملكة واليمن والتعرض المتكرر لممرات الملاحة الدولية".

    وشددت المملكة على تأييدها وترحيبها بالاستراتيجية التي سبق أن أعلن عنها ترامب تجاه إيران، كما أنها تأمل أن يتخذ المجتمع الدولي موقفا حازما وموحدا تجاه إيران وما وصفته بـ"أعمالها العدائية المزعزعة لاستقرار المنطقة، ودعمها للجماعات الإرهابية، ودعمها لنظام الأسد والذي ارتكب أبشع الجرائم ضد شعبه والتي أدت لمقتل أكثر من نصف مليون من المدنيين، بما في ذلك استخدام الأسلحة الكيميائية".

    واختتم البيان بتأكيد المملكة على استمرارها في العمـل مـع شركائها في الولايات المتحدة والمجتمع الدولي "لتحقيـق الأهـداف المرجوة التي أعلن عنها الرئيس الأمريكي وضرورة معالجة الخطر الذي تشكله سياسات إيران على الأمن والسلم الدوليين بمنظور شامل لا يقتصر على برنامجها النووي، بل يشمل كافة أنشطتها العدوانية بما في ذلك تدخلاتها في شؤون دول المنطقة ودعمها للإرهاب، وقطع كافة السبل نهائيا أمام إيران لحيازة أسلحة الدمار الشامل".

    يذكر أن الرئيس الأمريكي أعلن انسحاب بلاده من الاتفاق النووي الذي أبرمته الدول الكبرى مع إيران عام 2015، لافتا أن الاتفاق لا يمنع من نشاط إيران المزعزع في المنطقة.

    انظر أيضا:

    ترامب: الاتفاق مع إيران كان يفترض أن يحمي الولايات المتّحدة ولكنه سمح لإيران بالاستمرار بتخصيب اليورانيوم
    ترامب يعلن انسحاب أمريكا من اتفاق إيران النووي وإعادة فرض العقوبات على طهران
    نتنياهو: إسرائيل تشكر ترامب على قراره الانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني
    الكلمات الدلالية:
    الولايات المتحدة, محمد بن سلمان, إيران, ولي العهد, ترامب, السعودية, الملك سلمان, العاهل السعودي, الاتفاق النووي
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