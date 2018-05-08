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    السفير الإسرائيلي لدى مصر أن دافيد غوفرين

    السفير الإسرائيلي في احتفال بالقاهرة لاحظنا تغييرا في معاملة الدول العربية لإسرائيل

    YouTube / shlona19
    العالم العربي
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    أكد السفير الإسرائيلي لدى القاهرة دافيد غوبرين أن هناك تغييرا ملاحظا في معاملة الدول العربية لإسرائيل باعتبارها شريكا وليس عدوا.

    القاهرة — سبوتنيك. ونقلت الصفحة الرسمية للسفارة الإسرائيلية في القاهرة عبر "فيسبوك" عن السفير قوله خلال احتفالية أقامتها السفارة وسط العاصمة المصرية، مساء اليوم الثلاثاء، بمناسبة ذكرى قيام دولة إسرائيل "نلاحظ التغيير في معاملة الدول العربية لإسرائيل بأنها لا تعتبر عدوا بل شريكا في صياغة واقع جديد، وأفضل في المنطقة، واقع يستند إلى الاستقرار والنمو الاقتصادي".

    وأضاف غوبرين "كان الاعتقاد يسود في الماضي بأن التعاون في مجال معيّن يأتي بالضرورة لصالح طرف على حساب الطرف الثاني، ولكن مع مرور الوقت أدركنا أنها ليست بالضرورة لعبة خاسرة، بل وجدنا في أوجه التعاون المختلفة ثمارًا يربح منها الجميع". وأكد السفير أن اتفاقية الغاز التي تم التوقيع عليها مؤخرا بين شركتين إسرائيلية ومصرية "تخدم مصالح الطرفين" معتبرا إياها "دليلا على هذه الثمار".

    ولفت السفير إلى أن "الأمل يبقى بأن تفتح الطريق أمام التعاون في مجالات أخرى."

    وذكرت الصفحة الرسمية للسفارة عبر "فيسبوك" أنها أقامت "مراسم استقبال بمناسبة عيد الاستقلال السبعين لدولة إسرائيل في فندق ريتز كارلتون في ميدان التحرير بالقاهرة.

    وأكدت السفارة أن الحفل كان بحضور

    لفيف من الدبلوماسيين ورجال الأعمال وممثلي الحكومة المصرية.

    وقال غوبرين خلال الحفل إن "الشراكة المتينة بين مصر وإسرائيل تشكل قدوة ومثال لحلّ صراعات إقليمية ودولية في العالم أجمع حتى يومنا هذا".

    وأضاف غوبرين "ومع ذلك نحن اليوم في أوجّ معركة السلام"، متابعا: هذه المعركة تستوجب التغيير الواسع في الوعي والإدراك وتحتّم خلق جو يسوده التسامح والتعارف على الآخر والصبر".

    ولفت السفير الإسرائيلي إلى أنه "لا شك في أن الأمر يحتاج الى عملية طويلة ومستمرة ولكنها ضرورية لجعل السلام ينتشر ليس فقط بين الحكومات بل يعمّ أيضا بين الشعوب".

    وتحتفل إسرائيل بذكرى عيد الاستقلال عن بريطانيا وقيام دولة إسرائيل منتصف أيار/ مايو من كل عام.

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