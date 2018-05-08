الدفاعات الجوية السورية تتصدى لصاروخين إسرائيليين وتدمرهما في الكسوة بريف دمشق

وأفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" بسماع دوي انفجارات في منطقة الكسوة.

في حين ذكرت صفحة "شبكة الإعلام الحربي السوري" على "فيسبوك" أن الدفاع الجوي السوري يتصدى لأهداف معادية في المنطقة الجنوبية لدمشق.

إلى ذلك، أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، عن فتح الملاجئ في المستوطنات والقرى العربية في الجولان السوري المحتل بادعاء رصد تحركات لقوات إيرانية في الجانب السوري من هضبة الجولان ومدينة صفد، وأصدرت أوامر تجنيد الاحتياط (الأمر رقم 8).

وقال الجيش إن الأوامر صدرت في أعقاب رصد هذه التحركات وورود معلومات استخبارية عن نية إيران إطلاق صواريخ على الجولان السوري المحتل، دون تحديد موعد لذلك، وأن الملاجئ فتحت من باب الاحتياط حاليا بحسب موقع "عرب 48".

وجاء في بيان الجيش أنه اتخذ هذا القرار في أعقاب رصد عدد من التحركات المشبوهة من قبل القوات الإيرانية في سوريا، وأنه قرر كذلك رفع حالة التأهب وتعليمات الأمن وحماية المواطنين، وحث السلطات المحلية في مستوطنات والقرى العربية بالجولان على فتح الملاجئ.

من جهته، قال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، على حسابه في "تويتر": "نشهد محاولات إيرانية لمهاجمة إسرائيل من الأراضي السورية. نحن في حالة جاهزية عليا دفاعيا وهجوميا. مهاجمة إسرائيل ستواجه برد قوي من قبل قوات جيش الدفاع. أعذر من أنذر."