الإمارات تعلن موقفها تجاه قرار ترامب الانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني

وجاء في البيان الذي نشر عبر وكالة الأنباء الإماراتية تأييدها قرار ترامب "للأسباب التي أوردها في كلمته الليلة والتي لا تضمن عدم حصول إيران على السلاح النووي في المستقبل"، كما رحبت الإمارات باستراتيجية ترامب في هذا الخصوص.
يذكر أن المملكة العربية السعودية والبحرين، سبقتا الإمارات في إعلان التأييد لقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وقام الرئيس الأمريكي بالانسحاب من الاتفاق النووي، رغبة منه في وضع شروط جديدة، أو التوصل إلى اتفاق نووي جديد، يفرض بمقتضاه مزيدا من الأعباء على إيران، وهو الأمر الذي رفضته طهران، وأعلنت أنه حال انسحاب أمريكا سوف تجدد برنامجها النووي، وتجاربها للصواريخ البالستية.
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