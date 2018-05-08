الإمارات تعلن موقفها تجاه قرار ترامب الانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني

أصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة، بيانا أعلنت فيه دعمها لقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالانسحاب من الاتفاق النووي مع إيران.

وجاء في البيان الذي نشر عبر وكالة الأنباء الإماراتية تأييدها قرار ترامب "للأسباب التي أوردها في كلمته الليلة والتي لا تضمن عدم حصول إيران على السلاح النووي في المستقبل"، كما رحبت الإمارات باستراتيجية ترامب في هذا الخصوص.

© REUTERS / JONATHAN ERNST بيان من السعودية بشأن قرار ترامب الانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني

ودعت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي، المجتمع الدولي والدول المشاركة في الاتفاق النووي للاستجابة لموقف الرئيس ترامب لإخلاء منطقة الشرق الأوسط من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل، وذلك من أجل الحفاظ على الأمن والاستقرار الدولي.

يذكر أن المملكة العربية السعودية والبحرين، سبقتا الإمارات في إعلان التأييد لقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وقام الرئيس الأمريكي بالانسحاب من الاتفاق النووي، رغبة منه في وضع شروط جديدة، أو التوصل إلى اتفاق نووي جديد، يفرض بمقتضاه مزيدا من الأعباء على إيران، وهو الأمر الذي رفضته طهران، وأعلنت أنه حال انسحاب أمريكا سوف تجدد برنامجها النووي، وتجاربها للصواريخ البالستية.