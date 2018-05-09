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    قطر تهاجم مصر وتوجه لها اتهاما جديدا

    CC BY 2.0 / Juanedc / Doha, Qatar
    العالم العربي
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    اتهمت الحكومة القطرية السلطات المصرية بعرقلة مشاركة قطر في اجتماعات هيئات جامعة الدول العربية في القاهرة.

    وأعرب عبد الرحمن ناصر العبيدان، المستشار الإعلامي بالمؤسسة القطرية للإعلام، عن "الأسف الشديد لعرقلة السلطات المصرية إصدار تأشيرات لوفد دولة قطر المكلف بالمشاركة في اجتماع الدورة العادية الحادية والتسعين للجنة الدائمة للإعلام العربي واجتماع الدورة العادية التاسعة والأربعين لمجلس وزراء الإعلام العرب، خلال الفترة من 7 إلى 9 من مايو الجاري بمقر جامعة الدول العربية"، وذلك وفقا لصحيفة "الشرق القطرية".

    مطار القاهرة الدولي - 2015
    Rt.com
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    وأشار العبيدان، عبر مصدر مسؤول في المؤسسة القطرية، إلى أنها "قامت بكافة الإجراءات المطلوبة للحصول على التأشيرات لأعضاء الوفد للمشاركة في الاجتماعين المذكورين، ولكنها لم تتلق أي رد رسمي من السلطات المصرية بهذا الخصوص إلى هذا اليوم"، موضحا: "أبلغنا باستخراج تأشيرة واحدة فقط".

    وأكد العبيدان، وهو رئيس الوفد المكلف بالمشاركة في اجتماعات اللجنة والمجلس، أنه "بالرغم من بدء إجراءات الحصول على التأشيرة في وقت مبكر لضمان المشاركة في هذه الاجتماعات، إلا أن تعنت السلطات المصرية في استخراج التأشيرات، حرم الوفد من المشاركة سواء في الاجتماع التحضيري للجنة الدائمة للإعلام العربي الذي بدأ أمس أو الاجتماع الوزاري المقرر الأربعاء".

    واعتبر أن "السلطات المصرية ومنذ بدء الحصار الجائر على دولة قطر تمارس نوعا من التعنت في استخراج تأشيرات لوفود دولة قطر التي تذهب للمشاركة في اجتماعات جامعة الدول العربية بناء على الدعوات التي تتلقاها من الأمانة العامة للجامعة".

    وحمل العبيدان، الأمانة العامة لجامعة الدول العربية المسؤولية عن "حرمان دولة قطر من المشاركة في هذه الاجتماعات، وقال: "إن على الجامعة العربية أن تقوم بكافة الإجراءات التي تضمن هذه المشاركة"، مؤكداً حرص قطر على الحضور والمشاركة الفاعلة في كافة الاجتماعات والمؤتمرات العربية لا سيما التي تعقد تحت مظلة جامعة الدول العربية والمؤسسات والمنظمات التابعة لها، حرصا منها على دعم العمل العربي المشترك، وتعزيز التنسيق والتعاون العربي في مختلف المجالات.

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