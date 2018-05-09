الخطوط السعودية تنشر بيانا عاجلا

أعلنت شركة الخطوط السعودية، اليوم الأربعاء، 9 مايو/أيار، عن تأخر إقلاع ووصول بعض الرحلات لمطار خالد الدولي.

وقالت الشركة، عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، "ضيوفنا الأعزاء، بسبب الأحوال الجوية ولتدني الرؤية وحفاظا على سلامتكم تم تأخير بعض الرحلات من وإلى مطار الملك خالد الدولي في الرياض. مقدّرين تفهمكم".

ضيوفنا الأعزاء، بسبب الأحوال الجوية و لتدني الرؤية وحفاظاً على سلامتكم تم تأخير بعض الرحلات من وإلى مطار الملك خالد الدولي في الرياض. مقدّرين تفهمكم — SAUDIA | السعودية (@Saudi_Airlines) May 9, 2018

وحذر "الإنذار المبكر"، التابع للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، سكان الرياض من التقلبات الجوية بطقس اليوم الأربعاء، موجهاً تنبيها لسكان "المزاحمية وأم رجوب ورويغب والأجزاء المجاورة، تمتد إلى العاصمة الرياض"، بشأن استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار، تتسبب في انعدام بمدى الرؤية الأفقية، وذلك وفقا لصحيفة "سبق" السعودية.

يأتي هذا البيان بعدما أعلنت قوات الدفاع الجوي السعودي أنها اعترضت ودمرت، صباح اليوم، صاروخين باليستيين في سماء العاصمة الرياض، بعد دقائق من سماع أصوات 4 انفجارات، بالإضافة إلى اعتراض صاروخا باليستيا أطلقته جماعة أنصار الله من داخل الأراضي اليمنية كان باتجاه مدينة جازان.