النسبة المتوقع تسجيلها لإقبال العراقيين على الانتخابات البرلمانية

توقع الرئيس السابق للمفوضية العليا للانتخابات في العراق، سربست مصطفى، في حديث لـ"سبوتنيك"، اليوم الأربعاء، 9 مايو/آيار، بنسبة متوسطة لا تقل عن 50%، لإقبال الناخبين على مراكز الاقتراع للانتخابات البرلمانية المزمع إجراؤها السبت المقبل.

وأوضح مصطفى، قائلا:

"توقعاتي الشخصية.. بتصوري سيكون إقبال الناخبين على مراكز الاقتراع للانتخابات البرلمانية، متوسط في أغلب مناطق العراق، ويكون الإقبال شديدا في المناطق الريفية، والأطراف، والأقضية والنواحي".

وأضاف مصطفى، أما في مراكز المدن الكبيرة مثل: بغداد أو البصرة، أو نينوى، أو أربيل، أو السليمانية، والحلة مركز محافظة بابل وسط البلاد، فأن نسب إقبال الناخبين فيها، تكون أقل، وهذا موجود في كل الانتخابات وليس في العراق، فحسب بل في كل دول العالم، ذلك معيار موجود، تكون النسبة الأكبر في الأقاليم.

وبين مصطفى، سبب قلة إقبال المصوتين على الانتخابات في مراكز المدن، باعتبار أن هناك الكثير من الناس لديهم أشغال، وغيرهم من لا يهتم بالسياسة والفوز، عدا دعوات المقاطعة الموجودة حاليا في الكثير من مواقع التواصل الاجتماعي.

واختتم الرئيس السابق للمفوضية العليا للانتخابات في العراق، "لكن بكل الأحوال، بتصوري مهما كانت دعوات المقاطعة، غير ممكن أن تقل نسبة الإقبال عن (52-50) % مهما كانت الكمية".

وتعد الانتخابات البرلمانية العراقية المقبلة المقرر إجراؤها في 12 من الشهر الحالي هي ثاني انتخابات عراقية منذ الانسحاب الأمريكي من العراق عام 2011، ورابع انتخابات منذ سقوط النظام السابق عام 2003، لانتخاب مجلس النواب العراقي والذي بدوره ينتخب رئيس الوزراء العراقي ورئيس الجمهورية.