الشرطة العراقية تعتقل سجان "داعش" شمالي البلاد

أعلن الناطق باسم وزارة الداخلية العراقية، اللواء سعد معن، اليوم الأربعاء، اعتقال إرهابي كان يعمل سجان لدى تنظيم "داعش" الإرهابي، في محافظة نينوى، شمال العاصمة بغداد.

وأوضح معن في بيان تلقت "سبوتنيك" نسخة منه، اليوم، أن فوج طوارئ الشرطة الثالث التابع لقيادة شرطة نينوى، يلقي القبض على إرهابي مطلوب قضائياً وفق المادة 4 \ 1 إرهاب، والذي كان يعمل سجانا في أحد سجون "داعش" في منطقة الفيصلية.

وأضاف معن، "إلا أن الإرهابي، تم القبض عليه في منطقة حي سومر في الجانب الأيسر لمدينة الموصل، مركز محافظة نينوى".

وتواصل القوات العراقية عمليات التطهير والتفتيش للبحث عن عناصر إرهابية في المناطق التي حررتها من قبضة تنظيم "داعش" شمال ووسط وغربي البلاد.

وفي 10 تموز/يوليو 2017 أعلن العراق تحرير مدينة الموصل، التي كان تنظيم "داعش" الإرهابي، أعلنها عاصمة لدولة خلافته المزعومة في العراق، في منتصف عام 2014.

وكان رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي أعلن تحرير كافة الأراضي العراقية من قبضة التنظيم الإرهابي في 10 كانون الأول/ديسمبر الماضي، بعد أكثر من 3 سنوات على الحرب ضد الإرهاب في البلاد.