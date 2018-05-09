اجتماع عسكري بين إيران وسلطنة عمان

عقد وزير الدفاع الإيراني، العميد أمير حاتمي، اجتماعا عسكريا، في طهران، مع وفد عسكري من سلطنة عمان برئاسة مساعد رئيس هيئة الأركان المسلحة العمانية، العميد البلوشي.

وأكدت وزارتا الدفاع الإيرانية والعمانية على مواصلة تعزيز التعاون العسكري والدفاعي بين بلديهما. وقال وزير الدفاع الإيراني، العميد أمير حاتمي، إن العلاقات بين البلدين والشعبين الإيراني والعماني ممتازة وحسنة على جميع الصعد في ظل الأواصر والقواسم المشتركة في المجالات الدينية والتاريخية وحسن الجوار والرغبة السياسية لكلا البلدين طيلة العقود السابقة، واصفا سلطنة عمان بأنها من أفضل بلدان الجوار الإيراني، وذلك وفقاً لوكالة "مهر" الإيرانية للأنباء.

© Fotobank.ru/Getty Images / مناورات بحرية مشتركة إيرانية مع سلطنة عمان قريبا في مياه الخليج

وأعرب حاتمي، عن ارتياحه لانعقاد الاجتماع الـ 14 للجنة العسكرية المشتركة بين البلدين، معتبراً الاجتماعات والتعاطي عنصرا هاما في إرساء الاستقرار والأمن في المنطقة.

وأعرب وزير الدفاع الإيراني عن تصوره أن الحوار والتعاون الشامل بين بلدان المنطقة يمهد الأرضية للسلام والثقة المتبادلة. وقال: "إن رسالتنا للمنطقة هي رسالة السلام والصداقة، وإننا على استعداد دائم لتوفير أجواء إيجابية وبناءة مصحوبة بالثقة والاطمئنان".

من جهته، وصف العميد البلوشي، خلال اللقاء، العلاقات بين إيران وعمان بأنها "راسخة ووطيدة للغاية"، لافتا إلى أن سلطنة عمان "تولي أهمية كبيرة لتوطيد العلاقات مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية". وأكد البلوشي على مواصلة وتعزيز التعاون بين البلدين في إطار اللجنة العسكرية المشتركة والصداقة القائمة بينهما.

وكان رئيس الجامعة العليا للدفاع الوطني العميد أحمد وحيدي، أعلن مؤخرا، أن مناورات بحرية مشتركة ستبدأ قريبا بين إيران وسلطنة عمان في مياه الخليج، معتبرا أن المناورات جاءت لتبرهن قدرة البلدين على حماية المنطقة من دون تدخل خارجي.