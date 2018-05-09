تركيا: لن نتردد في دخول تل رفعت إذا تعرضنا للاعتداء منها

قال المتحدث الرسمي للرئاسة التركية، إبراهيم كالين، إن بلاده لن تردد في التدخل في تل رفعت في حال تعرضت للاعتداء منها، لافتا إلى أن هناك مباحثات تجري مع روسيا بهذا الشأن.

أنطاكيا — سبوتنيك. وقال كالين في مؤتمر صحفي اليوم: "تركيا لن تردد في التدخل في تل رفعت في حال تعرضت للاعتداء منها ومباحثاتنا بهذا الشأن مستمرة مع روسيا"، مضيفا: "تل رفعت باتت مطهرة من وحدات حماية الشعب الكردية".

© AP Photo / Yasin Bulbul أردوغان: نقف بثبات في عفرين وسنبقى حتى تحقيق الأمن كاملا

وكانت قوات من الجيش السوري انتشرت في مدينة تل رفعت شمال مدينة حلب، في نهاية مارس/آذار الماضي، التي استقبلت آلاف النازحين من منطقة عفرين بعد العملية التركية في عفرين، بعد تردد أنباء عن احتمال دخول القوات التركية والفصائل السورية المعارضة الموالية لتركيا إلى المدينة.

ونقلت وكالة "سانا" عن أهالي مدينة تل رفعت تأكيدهم عدم دخول أي قوات تركية أو فصائل موالية لها إلى المدينة، وأن ما تم تدواله من أنباء عن ذلك في وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي هي "أخبار كاذبة". ونوه الأهالي أنهم لن يغادروا منازلهم وهم مستمرون في ممارسة حياتهم الطبيعية.

وأجرت قناة "سما" المقربة من الحكومة السورية مقابلات مع سكان بلدة تل رفعت رحبوا من خلالها بدخول قوات الجيش السوري إلى المدينة لتعزيز أمنها، ما مكنهم من متابعة حياتهم بشكل طبيعي، نافين الأخبار عن دخول قوات تركية وفصائل مدعومة منها إلى المدينة والسيطرة عليها.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد لفت إلى أن تركيا ستحقق أهداف عملية غصن الزيتون من خلال السيطرة على مدينة تل رفعت أيضا خلال وقت قصير"، وذلك بحسب وكالة الأناضول.