الكويت تغرد خارج السرب الخليجي وتدعم اتفاق إيران النووي

علقت وزارة الخارجية الكويتية على قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني المبرم بين إيران ومجموعة "5+1" في عام 2015.

وأعرب نائب وزير الخارجية الكويتية خالد الجارالله، عقب مشاركته في حفل السفارة الإيطالية بعيدها الوطني، أمس الثلاثاء، عن دعم الخارجية الكويتية للاتفاق النووي، مشيرا إلى أن بلاده رحبت بالصفقة النووية منذ البداية، وذلك وفقاً للجريدة الكويتية.

© REUTERS / JONATHAN ERNST بيان من السعودية بشأن قرار ترامب الانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني

وأوضح الجارالله، أن الاتفاق النووي يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار بالمنطقة، مشدداً على أن وجوده أفضل من غيابه.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، أعلن مساء أمس الثلاثاء، انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي مع إيران، واصفاً إياه بأنه "كارثي"، وإعادة العمل بالعقوبات على طهران.

وعن الرسالة التي حملها إلى أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، قال الجارالله، إنها تتعلق بالتشاور والتنسيق فيما يدور بالمنطقة، إضافة إلى الخلاف الخليجي، مؤكداً أنها تأتي في إطار مساعي الكويت المستمرة لاحتواء هذا الخلاف، ووضع نهاية سريعة له.