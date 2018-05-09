العراق يحذر من حروب إثر قرار ترامب من الاتفاق النووي الإيراني

حذر العراق، من خلال وزارته الخارجية، من تصعيد يجر المنطقة إلى حروب، إثر انسحاب الولايات المتحدة الأمريكية، من الاتفاق النووي مع إيران، وفرض عقوبات جديدة عليها.

وأعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية العراقية، أحمد محجوب، في بيان تلقته "سبوتنيك" ظهر اليوم الأربعاء، 9 مايو/أيار، قائلا:

© AFP 2018 / YASSER AL-ZAYYAT الكويت تغرد خارج السرب الخليجي وتدعم اتفاق إيران النووي

"إن وزارة الخارجية العراقية، تتابع باهتمام بالغ التطورات الأخيرة والخطيرة بخصوص قرار الرئيس الامريكي، دونالد ترامب، انسحاب بلاده، من الاتفاق النووي مع إيران، والذي يصب لصالح التصعيد الذي لن يجن منه أحد غير الدمار وويلات الحروب التي عانت منها المنطقة كثيرا".

وأضاف محجوب، أن الخارجية العراقية، تدعو جميع الأطراف لبذل وسعها لتحاشي التداعيات المحتملة، والحفاظ على ما تم التوصل إليه من نتائج إيجابية في هذا الملف المعقد والذي كان العراق من أول الدول التي رحبت بتوقيعه لما له من تأثير كبير على إحلال السلام في الشرق الأوسط.

وأكمل محجوب، أن الخارجية تعرب عن أسفها من موقف الرئيس الأمريكي المتعجل وغير المحسوب.

وأشار محجوب، إلى ترحيب الخارجية العراقية، بقرار بقاء الدول الخمس الأخرى في المجموعة ضمن الاتفاق، على موقفها المعتدل في التمسك وعدم الانسحاب والدفع باتجاه الحلول ذات الطابع الأممي وليس الفردي والذي يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي، والدولي.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء أمس الثلاثاء 8 مايو / آيار، انسحاب بلاده من الاتفاق النووي مع إيران، وفرض عقوبات جديدة عليها.