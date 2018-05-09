تعرف على أول مرشحة لمنصب "شيخ المدينة" في تاريخ تونس

تستعد مرشحة حزب "النهضة" سعاد عبد الرحيم لتولي رئاسة بلدية تونس العاصمة، والحصول على لقب "شيخة المدينة" لأول مرة في تاريخ تونس، رغم اعتراضات حزب "نداء تونس".

فيما جاءت نتيجة الانتخابات البلدية التونسية، بتفوق حزب "النهضة" على حليفه "نداء تونس"، مدعمة لرغبة النهضة ومرشحته لرئاسة بلدية تونس، سعاد عبد الرحيم، إلا أن المتحدث باسم حزب "نداء تونس"، فؤاد بوسلامة، اعترض على الأمر، وقال إن حزبه لا يقبل بتولي امرأة مشيخة بلدية تونس، مبررا بمخالفة ذلك للتقاليد التونسية.

إلا أن المدير التنفيذي لحزب "نداء تونس" حافظ قائد السبسي أعلن، اليوم الأربعاء 9 مايو/ أيار، إعفاء بوسلامة من منصبه، كمكلف بالاتصال، في بيان رسمي حصلت " سبوتنيك " على نسخة منه.

على الجانب الآخر تزامن إعفاء بوسلامة من منصبه مع تأكيد عبد الرحيم على تمسكها بالترشح لرئاسة بلدية تونس، والفوز بلقب "شيخة المدينة".

وقالت عبد الرحيم لـ"سبوتنيك" إنها مرشحة لرئاسة بلدية تونس العاصمة، وإذا لم يتوافق الأعضاء المنتخبون الممثلون للنهضة ولنداء تونس وباقي الأحزاب حول رئيس البلدية، فالانتخابات وحدها تحسم الأمر، مضيفة إنها تهدي فوزها في الانتخابات البلدية للمرأة التونسية، وتأمل في أن توفق للمنصب لتزيد انتصارات المرأة التونسية.

وسعاد عبد الرحيم هي قيادية بارزة بحزب "النهضة" التونسي الذي أسس بعد رحيل بن علي عام 2011، من مواليد 1964، حاصلة على شهادة الصيدلة، وتمارس العمل السياسي منذ التحاقها بالجامعة عام 1983

ويذكر أن رئيس بلدية تونس، أو شيخ مدينة تونس، هو رئيس المجلس البلدي لتونس العاصمة، ويصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية لمدة 5 سنوات، ويقع مقر عمله في قصر بلدية تونس، وعلى مدار التاريخ، منذ 1821 وحتى الآن لم يتول رئاسة بلدية تونس سوى الرجال.