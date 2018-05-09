قرار بفرض حظر التجوال في عاصمة عربية وإغلاق المطارات ومنافذ الحدود

وبحسب موقع قناة "السومرية" العراقية، فإن حظر تجوال سيفرض في العاصمة بغداد، بداية من الساعة الـ12 من ليل الجمعة المقبلة، ولمدة 24 ساعة، لتأمين إجراء الانتخابات النيابية التي ستجري يوم السبت المقبل 12 مايو/ أيار الجاري".

© Sputnik . Raphael Daminov صراع على شخص رئيس الحكومة وشكلها قبيل إجراء الانتخابات العراقية

وكانت هيئة المنافذ الحدودية أعلنت، في وقت سابق من اليوم الأربعاء، أنه سيتم إغلاق جميع المطارات والمنافذ الحدودية العراقية لمدة 24 ساعة، اعتبارا من الساعة 12 من مساء الجمعة المقبلة، بحسب بيان نشرته وكالة الأنباء العراقية.

ونقلت صحيفة "بغداد اليوم" عن مصدر وصفته بالمطلع قوله إن اللجنة المشكلة من قبل القائد العام للقوات المسلحة، حيدر العبادي، أصدرت أمرا بإغلاق المنافذ الحدودية، والمطارات، خلال يوم الانتخابات، وسط مخاوف تبديها جهات سياسية وأوساط شعبية، من حدوث عمليات "تزوير وتلاعب" بنتائج الانتخابات سيما في المحافظات الغربية والمناطق المتنازع عليها".

© AP Photo / علاوي يحذر من التلاعب في الانتخابات العراقية وشراء الذمم

وتعتبر الانتخابات البرلمانية العراقية 2018 الأولى التي تجري في البلاد، بعد هزيمة تنظيم "داعش" نهاية العام الماضي، والثانية منذ الانسحاب الأمريكي من العراق في العام 2011، كما أنها رابع انتخابات منذ الإطاحة بنظام صدام حسين في العام 2003، وستجري في 12 مايو الحالي لانتخاب أعضاء مجلس النواب، الذي سينتخب بدوره رئيسي الوزراء والجمهورية الجديدين.

ويتنافس في الانتخابات 320 حزبا سياسيا وائتلافا وقائمة انتخابية، موزعة على النحو التالي: 88 قائمة انتخابية و205 كيانات سياسية و27 تحالفا انتخابيا، وذلك من خلال 7 آلاف و367 مرشحا، وهذا العدد أقل من عدد مرشحي انتخابات العام 2014 الذين تجاوز عددهم 9 آلاف.