"أنصار الله": قصفنا بالباليستي مقر المعلومات والحرب الإلكترونية السعودي في نجران

أعلنت جماعة "أنصار الله" (الحوثيون) استهداف مقر المعلومات والحرب الإلكترونية السعودي، في نجران جنوبي المملكة، بصاروخ باليستي.

القاهرة — سبوتنيك. قالت قناة "المسيرة" الناطقة باسم الجماعة، مساء اليوم الأربعاء "القوة الصاروخية قصفت مقر المعلومات والحرب الإلكترونية السعودي في نجران بصاروخ بدر1 الباليستي".

© REUTERS / HANDOUT انفجارات في الرياض إثر اعتراض صواريخ قادمة من اليمن

وأعلنت القوة الصاروخية في وقت سابق من اليوم الأربعاء، استهداف العاصمة السعودية الرياض بدفعة من صواريخ "بركان اتش 2" الباليستية طالت أهدافا اقتصادية. مؤكدة إصابة الصورايخ الباليستية أهدافها في الرياض بدقة.

من جانبها، نقلت وكالة الأنباء السعودية "واس"، عن المتحدث الرسمي باسم "التحالف العربي" بقيادة السعودية، العقيد الركن تركي المالكي، قوله إن "قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي اعترضت في تمام الساعة السابعة وثمان عشرة دقيقة من صباح اليوم صاروخا باليستيا أطلقته المليشيا الحوثية المدعومة من إيران من داخل الأراضي اليمنية (محافظة صعدة) باتجاه أراضي المملكة".

وأوضح المالكي، أن الصاروخ كان باتجاه مدينة جازان، وتم إطلاقه بطريقة متعمدة لاستهداف المناطق المدنية والآهلة بالسكان.