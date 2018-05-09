التحالف: صاروخ باليستي أطلقه "أنصار الله" سقط في منطقة صحراوية بنجران

أعلن التحالف بقيادة السعودية سقوط صاروخ باليستي من نوع بدر في منطقة صحراوية، موضحا أن قوات الدفاع الجوي السعودي رصدت الصاروخ الذي أطلق باتجاه نجران.

القاهرة — سبوتنيك. ونقلت وكالة الأنباء السعودية "واس" عن المتحدث باسم التحالف العقيد الركن تركي المالكي قوله، مساء اليوم الأربعاء "في تمام الساعة 18:42 من مساء اليوم فشلت المليشيا الحوثية في إطلاق صاروخ قصير المدى من نوع بدر من داخل الأراضي اليمنية، شمال صعدة، باتجاه المملكة، وسقط في منطقة صحراوية غير آهلة بالسكان".

وأضاف المالكي "لم ينتج عنه أي أضرار حتى وقت إصدار هذا البيان"، موضحا "الصاروخ كان باتجاه مدينة نجران، تم إطلاقه بطريقة مُتعمدة لاستهداف المناطق المدنية الآهلة بالسكان".

يتبع…