بالفيديو... الرئيس الأسد يوجه وزير الدفاع زيارة قاعدة حميميم

بتوجيه من القائد العام للجيش والقوات المسلحة السورية، الرئيس بشار الأسد، زار وزير الدفاع، العماد علي عبد الله أيوب، قاعدة حميميم العسكرية.

ذكرت وكالة الأنباء "سانا"، أن العماد أيوب قدم التهنئة باسم الرئيس الأسد وباسم الجيش العربي السوري للضباط والجنود الروس في القاعدة بمناسبة الذكرى الثالثة والسبعين للانتصار في الحرب العالمية الثانية.

وأشاد وزير الدفاع السوري بالدعم العسكري والسياسي الذي يقدمه الأصدقاء الروس لسوريا في حربها ضد الإرهاب وداعميه.

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كما قام برفقة قائد مجموعة القوات الروسية العاملة في سوريا، الفريق أول جورافلوف، بزيارة ضريح الجندي المجهول في القاعدة ووضعوا باقات من الزهر على الضريح بالتزامن مع عزف الموسيقا العسكرية الروسية تحية للشهداء.

وتجول العماد أيوب في أرجاء القاعدة واطلع على المتحف الخاص بنشاطات القوات المسلحة الروسية وبالعلاقات المميزة التي تربط البلدين الصديقين سوريا وروسيا.

كما حضر العماد والوفد المرافق العرض العسكري الذي شاركت فيه وحدات روسية وسورية وتخللته عروض للعتاد والسلاح.

كما حضر العرض أيضا محافظا اللاذقية وطرطوس وعدد من كبار ضباط القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة.

وتحيي روسيا في التاسع من أيار/ مايو من كل عام ذكرى الانتصار على النازية في الحرب الوطنية العظمى (الحرب العالمية الثانية) والتي وضعت حدا نهائيا للنازية والفاشية التي حاولت السيطرة على العالم في أربعينيات القرن الماضي.