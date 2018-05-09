وزير الخارجية السعودي: المملكة ستسعى لامتلاك سلاح نووي

وقال وزير الخارجية السعودي لشبكة "سي إن إن"، إن المملكة العربية السعودية ستتخذ كل ما يمكن من إجراءات لحماية شعبها.
وردا عن سؤال محاوره بشأن ما إذا كان يمكن للسعودية أن تصنع قنبلة نووية، أجاب الجبير"نعم هذا ما أعنيه".
وأشار الجبير إلى أن الاتفاق الحالي لا يتناول أنشطة إيران الصاروخية، حسب وجهة نظر المملكة.
وأعلن ترامب يوم أمس الثلاثاء، انسحاب بلاده من الاتفاق الموقع في فيينا عام 2015، والذي قبلت إيران بموجبه الحد من أنشطتها النووية وتعهدت عدم السعي لامتلاك السلاح النووي مقابل رفع قسم من العقوبات الدولية المفروضة عليها.
وكانت العديد من الدول قد أعربت عن مخاوفها من معاودة طهران تخصيب اليورانيوم وإجراء التجارب النووية للأغراض الحربية، كرد على قرار انسحاب أمريكا من الاتفاق النووي.
Saudi Foreign Minister Adel Al-Jubeir says his country “will do whatever it takes to protect (its) people” if Iran restarts its nuclear weapons program, including developing its own nuclear weapons capability https://t.co/eUcIn3dpRR— CNN Politics (@CNNPolitics) May 9, 2018
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