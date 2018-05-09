وزير الخارجية السعودي: المملكة ستسعى لامتلاك سلاح نووي

أعلن وزير الخارجية السعودية، عادل الجبير، أن بلاده ستستعى لحيازة سلاح نووي في حال سعت إيران لذلك.

وقال وزير الخارجية السعودي لشبكة "سي إن إن"، إن المملكة العربية السعودية ستتخذ كل ما يمكن من إجراءات لحماية شعبها.

وردا عن سؤال محاوره بشأن ما إذا كان يمكن للسعودية أن تصنع قنبلة نووية، أجاب الجبير"نعم هذا ما أعنيه".

© AFP 2018 / Dieter Nagl الوكالة الدولية للطاقة الذرية: إيران ملتزمة بالاتفاق النووي حتى الآن

وأوضح الجبير أن السعودية أيدت قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني، لاعتقادها أن البند الخاص بانتهاء الاتفاق بعد 10 سنوات يجب أن يتم إلغائه.

وأشار الجبير إلى أن الاتفاق الحالي لا يتناول أنشطة إيران الصاروخية، حسب وجهة نظر المملكة.

وأعلن ترامب يوم أمس الثلاثاء، انسحاب بلاده من الاتفاق الموقع في فيينا عام 2015، والذي قبلت إيران بموجبه الحد من أنشطتها النووية وتعهدت عدم السعي لامتلاك السلاح النووي مقابل رفع قسم من العقوبات الدولية المفروضة عليها.

وكانت العديد من الدول قد أعربت عن مخاوفها من معاودة طهران تخصيب اليورانيوم وإجراء التجارب النووية للأغراض الحربية، كرد على قرار انسحاب أمريكا من الاتفاق النووي.