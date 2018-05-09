نحو 900 ألف ناخب من القوات العراقية يتوجهون غدا إلى صناديق الاقتراع لاختيار برلمانييهم

كشف عضو المفوضية العليا للانتخابات العراقية، حازم الرديني، في تصريح خاص لمراسلة "سبوتنيك" في العراق، اليوم الأربعاء، عن عدد القوات الأمنية التي ستشارك في تصويت الانتخابات البرلمانية، يوم غد الخميس.

وقال الرديني، إن أكثر من 940 ألف منتسبا — عدد القوات العراقية والأجهزة الأمنية من وزارتي الدفاع والداخلية الاتحاديتين، والبيشمركة، وداخلية إقليم كردستان — يحق لهم المشاركة في تصويت الانتخابات البرلمانية.

مشيرا إلى أن العدد المتوقع مشاركته فعليا من هذه القوات في التصويت أقل من المجموع الكلي المذكور.

© Sputnik . Haidar Al Khalidi غدا... افتتاح 492 مركزا انتخابيا للقوات العراقية في عموم البلاد

وأكد عضو المفوضية، أن نسبة 95 بالمائة من منتسبي الأجهزة الأمنية استلموا بطاقاتهم الانتخابية.

وتفتتح في عموم البلاد، 492 مركزا انتخابيا، للقوات الأمنية في يومها المخصص للتصويت على الانتخابات البرلمانية، يوم غد الخميس.

وتوقع الرئيس السابق للمفوضية العليا للانتخابات في العراق، سربست مصطفى، في حديث لـ"سبوتنيك"، اليوم الأربعاء، بنسبة متوسطة لا تقل عن 50 بالمئة، فيما يتعلق بإقبال الناخبين على مراكز الاقتراع للانتخابات البرلمانية المزمع إجراؤها السبت المقبل.

والانتخابات البرلمانية العراقية المقبلة المقرر إجراؤها في 12 من الشهر الجاري هي ثاني انتخابات عراقية منذ الانسحاب الأمريكي من العراق عام 2011، ورابع انتخابات منذ سقوط النظام السابق عام 2003، لانتخاب مجلس النواب العراقي الذي بدوره ينتخب رئيس الوزراء العراقي ورئيس الجمهورية.