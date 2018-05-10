الدبابات الإسرائيلية تستهدف أطراف مدينة البعث والجيش السوري يرد

أعلن مصدر ميداني سوري، اليوم الخميس 10 مايو/أيار، أن الدبابات الإسرائيلية استهدفت أطراف مدينة البعث وعدد من النقاط العسكرية ببلدة حضر في الجولان جنوب غربي سوريا.

دمشق — سبوتنيك. وقال المصدر الميداني لمراسل "سبوتنيك": "الدبابات الإسرائيلية تستهدف أطراف مدينة البعث وعدد من النقاط العسكرية ببلدة حضر في الجولان جنوب غرب سوريا".

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وأضاف المصدر: "الجيش السوري يرد بعدة رشقات صاروخية على مواقع للجيش الإسرائيلي في الجولان المحتل"، مشيرًا إلى "سماع دوي انفجارات داخل الجولان المحتل ودوي صافرات الإنذار ".

وأفاد المصدر: "كنا نرصد منذ عصر يوم أمس تحليق مكثف لطيران الاستطلاع الإسرائيلي على شريط فض الاشتباك".