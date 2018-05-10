الدفاعات الجوية السورية تتصدى لصواريخ إسرائيلية

أفادت وسائل إعلام رسمية سورية، اليوم الخميس 10 مايو/أيار، بأن قوات الدفاع الجوي السوري تصدت لصواريخ أطلقت على الأراضي السورية دون أن تحدد مواقعها.

واتهم الجيش الإسرائيلي في بيان في وقت سابق القوات الإيرانية على الجانب الخاضع لسوريا من مرتفعات الجولان بقصف مواقع عسكرية إسرائيلية هناك مشيرا إلى أن هذا لم يسفر عن وقوع خسائر بشرية، بحسب رويترز.

© AFP 2018 / Jack Guez/Files إطلاق صافرات الإنذار الإسرائيلية في منطقة هضبة الجولان

وأفاد المتحدث باسم الجيش اللفتنانت كولونيل جوناثان كونريكوس دون إسهاب بأن إسرائيل ردت على الهجوم.

في سياق متصل، وقال المصدر الميداني لمراسل "سبوتنيك": "الدبابات الإسرائيلية تستهدف أطراف مدينة البعث وعدد من النقاط العسكرية ببلدة حضر في الجولان جنوب غرب سوريا".

وأضاف المصدر: "الجيش السوري يرد بعدة رشقات صاروخية على مواقع للجيش الإسرائيلي في الجولان المحتل"، مشيرًا إلى "سماع دوي انفجارات داخل الجولان المحتل ودوي صافرات الإنذار ".