تسجيل
03:19 10 مايو/ أيار 2018
مباشر
    بحث
    اليمن

    دبلوماسي يمني يلمح إلى تدويل الحكومة أزمة سقطرى

    © REUTERS / KHALED ABDULLAH
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 0 0

    لمّح دبلوماسي يمني بارز إلى تدويل الحكومة اليمنية الأزمة المندلعة مع القوات الإماراتية منذ أكثر من أسبوع، على خلفية وصول تعزيزات عسكرية إماراتية إلى جزيرة سقطرى جنوب اليمن بالتزامن مع تواجد رئيس الوزراء أحمد عبيد بن دغر مع عدد من أعضاء الحكومة.

    صنعاء — سبوتنيك. ونقل موقع "الخليج أونلاين" عن سفير اليمن لدى الأمم المتحدة خالد اليماني "أن موقف بلاده من التجاوزات الإماراتية في سقطرى عبر عنه بيان الحكومة اليمنية".

    الرئيس السوداني عمر البشير
    © REUTERS / MOHAMED NURELDIN ABDALLAH
    خبير سوداني يكشف حقيقة العلاقة بين سحب القوات من اليمن والمساعدات السعودية
    وأشار اليماني إلى "أن البعثات الدبلوماسية العاملة في العالم نقلت إلى حكومات الدول المعتمدين لديها هذا الموقف، وذلك ضمن الإجراءات الدبلوماسية الاعتيادية التي قررت الحكومة اتخاذها".

    وشدد اليماني، على "أن إدارة الشؤون السيادية اليمنية هي مهمة حصرية للحكومة اليمنية ولا تقبل الإجتزاء"، في إشارة إلى الوجود العسكري الإماراتي في جزيرة سقطرى اليمنية.

    وأضاف اليماني أن "تدخل التحالف العربي بقيادة السعودية في اليمن، هو ضمن تفويض دعم الشرعية وليس الانتقاص منها".

    وتابع اليماني:

    طلب الرئيس عبد ربه منصور هادي من التحالف، بناء على المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، التدخل لردع الانقلاب والانتصار للشرعية اليمنية ضد مشروع إيران التوسعي في اليمن عبر أذرعها الحوثية، لا يتعدى على سقف السيادة اليمنية.

    مؤكداً على ضرورة "أن تكون هناك هيئات لتسيير العمل بين التحالف والحكومة اليمنية تضمن عدم حدوث أي تجاوزات".

    وبشأن الخطوات التصعيدية التي يمكن للحكومة اليمنية اتخاذها في حال استمر الأزمة مع القوات الإماراتية بما فيها الشكوى إلى مجلس الأمن، قال سفير اليمن لدى الأمم المتحدة "إنها حاليا غير مطروحة، وإن الثقة كبيرة في قدرة السعودية على إنهاء التجاوزات الإماراتية، وإصلاح الاختلالات التي قد تبرز هنا وهناك أثناء أداء التحالف لمهامه التاريخية في اليمن".

    وكانت الحكومة اليمنية اعتبرت في بيان 6 أيار/مايو الجاري أن إرسال الإمارات 5 طائرات عسكرية ودبابات ونحو 100 جندي إلى سقطرى "أمراً غير مبرر"، مؤكدةً أن تلك القوات سيطرت على منافذ المطار والميناء، وأبلغت الموظفين هناك بانتهاء مهامهم".

    انظر أيضا:

    الحراك الثوري الجنوبي يعلن تأييده لاحتجاجات سقطرى
    بعد تفاقم الأزمة مع الإمارات... بيان عاجل من التحالف بشأن جزيرة سقطرى
    الحراك الثوري الجنوبي يطالب حكومة بن دغر بكشف حقيقة تأجير سقطرى
    الإمارات تكشف رسميا عن الجهة المسؤولة عن أزمة "سقطرى"
    المجلس الانتقالي يتهم الحكومة اليمنية بـ"إخفاء الحقائق" في أحداث سقطرى
    "الحوثيين" يحملون حكومة هادي مسؤولية التدخل السعودي الإماراتي في سقطرى
    الكلمات الدلالية:
    تعزيزات عسكرية, تدويل, الأمم المتحدة, سفير اليمن لدى الأمم المتحدة خالد اليماني, دبلوماسي, جزيرة سقطرى, السعودية, الإمارات, اليمن
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    وقد يعجبك أيضا

    مولتيميديا

    عارضة أزياء روزي هانتينغتون-وايتلي تصل إلى حقل 2018 Met Gala في نيويورك، 7 مايو/ أيار 2018
    "آلهة نيويورك" المغرية في "ميت غالا 2018"
    الدفاع عن الوطن - أمانة يورثها الآباء لأبنائهم
    الدفاع عن الوطن أمانة يورثها الآباء لأبنائهم
    مخيمات و مراكز المنتخبات المشاركة في كأس العالم 2018
    مخيمات ومراكز المنتخبات المشاركة في كأس العالم 2018
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك