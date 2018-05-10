دبلوماسي يمني يلمح إلى تدويل الحكومة أزمة سقطرى

لمّح دبلوماسي يمني بارز إلى تدويل الحكومة اليمنية الأزمة المندلعة مع القوات الإماراتية منذ أكثر من أسبوع، على خلفية وصول تعزيزات عسكرية إماراتية إلى جزيرة سقطرى جنوب اليمن بالتزامن مع تواجد رئيس الوزراء أحمد عبيد بن دغر مع عدد من أعضاء الحكومة.

صنعاء — سبوتنيك. ونقل موقع "الخليج أونلاين" عن سفير اليمن لدى الأمم المتحدة خالد اليماني "أن موقف بلاده من التجاوزات الإماراتية في سقطرى عبر عنه بيان الحكومة اليمنية".

© REUTERS / MOHAMED NURELDIN ABDALLAH خبير سوداني يكشف حقيقة العلاقة بين سحب القوات من اليمن والمساعدات السعودية

وأشار اليماني إلى "أن البعثات الدبلوماسية العاملة في العالم نقلت إلى حكومات الدول المعتمدين لديها هذا الموقف، وذلك ضمن الإجراءات الدبلوماسية الاعتيادية التي قررت الحكومة اتخاذها".

وشدد اليماني، على "أن إدارة الشؤون السيادية اليمنية هي مهمة حصرية للحكومة اليمنية ولا تقبل الإجتزاء"، في إشارة إلى الوجود العسكري الإماراتي في جزيرة سقطرى اليمنية.

وأضاف اليماني أن "تدخل التحالف العربي بقيادة السعودية في اليمن، هو ضمن تفويض دعم الشرعية وليس الانتقاص منها".

وتابع اليماني:

طلب الرئيس عبد ربه منصور هادي من التحالف، بناء على المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، التدخل لردع الانقلاب والانتصار للشرعية اليمنية ضد مشروع إيران التوسعي في اليمن عبر أذرعها الحوثية، لا يتعدى على سقف السيادة اليمنية.

مؤكداً على ضرورة "أن تكون هناك هيئات لتسيير العمل بين التحالف والحكومة اليمنية تضمن عدم حدوث أي تجاوزات".

وبشأن الخطوات التصعيدية التي يمكن للحكومة اليمنية اتخاذها في حال استمر الأزمة مع القوات الإماراتية بما فيها الشكوى إلى مجلس الأمن، قال سفير اليمن لدى الأمم المتحدة "إنها حاليا غير مطروحة، وإن الثقة كبيرة في قدرة السعودية على إنهاء التجاوزات الإماراتية، وإصلاح الاختلالات التي قد تبرز هنا وهناك أثناء أداء التحالف لمهامه التاريخية في اليمن".

وكانت الحكومة اليمنية اعتبرت في بيان 6 أيار/مايو الجاري أن إرسال الإمارات 5 طائرات عسكرية ودبابات ونحو 100 جندي إلى سقطرى "أمراً غير مبرر"، مؤكدةً أن تلك القوات سيطرت على منافذ المطار والميناء، وأبلغت الموظفين هناك بانتهاء مهامهم".