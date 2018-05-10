بعض الصواريخ الإسرائيلية تصيب مواقع عسكرية سورية ومستودعا للذخيرة

موسكو — سبوتنيك. وقال المصدر لوكالة "سانا": "الدفاعات الجوية تسقط عشرات الصواريخ الإسرائيلية المعادية وتمنع معظمها من الوصول إلى أهدافها، بينما استطاع بعضها استهداف عدد من كتائب الدفاع الجوي والرادار ومستودع ذخيرة".
ونقلت سانا عن المصدر العسكري قوله "إن نيران الصواريخ الإسرائيلية دمرت موقع رادار سوريا في وقت مبكر اليوم الخميس".
يذكر أن الجيش الإسرائيلي كان قد رصد نحو 20 صاروخا أطلقوا من داخل الأراضي السورية تجاه هضبة الجولان، اليوم الخميس 10 مايو/أيار، واتهم الجيش الإسرائيلي فيلق القدس الإيراني بإطلاقها.
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