بعض الصواريخ الإسرائيلية تصيب مواقع عسكرية سورية ومستودعا للذخيرة

أعلن مصدر عسكري سوري، اليوم الخميس 10 مايو/أيار، أن الدفاعات الجوية أسقطت عشرات الصواريخ الإسرائيلية ومنعت معظمها من الوصول إلى أهدافها، بينما استطاع بعضها استهداف عدد من المواقع العسكرية ومستودع ذخيرة.

موسكو — سبوتنيك. وقال المصدر لوكالة "سانا": "الدفاعات الجوية تسقط عشرات الصواريخ الإسرائيلية المعادية وتمنع معظمها من الوصول إلى أهدافها، بينما استطاع بعضها استهداف عدد من كتائب الدفاع الجوي والرادار ومستودع ذخيرة".

© AP Photo / Ariel Schalit طائرات إسرائيلية تستهدف الأراضي السورية والدفاعات الجوية تتصدى لها

وأضاف المصدر: " الصواريخ الإسرائيلية تستهدف عددا من المواقع العسكرية وأحد الصواريخ يصيب مستودعا للذخيرة".

ونقلت سانا عن المصدر العسكري قوله "إن نيران الصواريخ الإسرائيلية دمرت موقع رادار سوريا في وقت مبكر اليوم الخميس".

يذكر أن الجيش الإسرائيلي كان قد رصد نحو 20 صاروخا أطلقوا من داخل الأراضي السورية تجاه هضبة الجولان، اليوم الخميس 10 مايو/أيار، واتهم الجيش الإسرائيلي فيلق القدس الإيراني بإطلاقها.